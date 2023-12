Menos de dos años después de la invasión rusa, casi el 20% de los científicos de Ucrania ha abandonado el país y el 15% de los que se han quedado ha abandonado sus investigaciones. El 7% de los científicos ha desaparecido, muchos de ellos asesinados, y 100 instalaciones han sido destruidas por los bombardeos.

La ciencia en Ucrania tiene una larga y rica historia que se remonta al siglo XIX. Ha producido algunos de los científicos más importantes del mundo, como el genetista Theodosius Dobzhansky (que contribuyó a la síntesis evolutiva moderna), el químico Vladimir Vernadsky (cuyas ideas sobre la noosfera fueron una contribución fundamental al cosmismo ruso) y el físico Lev Landau (Premio Nobel de Física en 1962 por sus contribuciones sobre la mecánica cuántica).

Antes de la invasión rusa de 2022, Ucrania tenía un sistema científico sólido y bien desarrollado: contaba con más de 300 universidades, 500 institutos de investigación y 100.000 científicos. Los principales campos de investigación en Ucrania eran la física, la química, la biología, la medicina y la ingeniería.

Impacto devastador

La invasión rusa, iniciada el 24 de febrero de 2022, ha tenido un impacto devastador en la ciencia de Ucrania.

Según la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania (NAS), más de 20.000 científicos ucranianos han tenido que abandonar el país desde el inicio de la guerra. Estos científicos se han trasladado a otros países de Europa, América del Norte y Asia.

NAS también señala que el desplazamiento de los científicos ha tenido un impacto negativo en la investigación científica del país. Los científicos que han tenido que abandonar Ucrania han interrumpido sus investigaciones, y los que han permanecido trabajan en condiciones difíciles.

Un informe del National Bureau of Economic Research de Estados Unidos confirma al respecto que los artículos de investigación producidos por científicos ucranianos han disminuido alrededor de un 10% desde el inicio de la guerra, mientras que el 5% de los científicos más prolíficos publican ahora con afiliación extranjera. También señala que el 22% de las mejores universidades se han enfrentado a la destrucción de su capital físico y que las colaboraciones internacionales con científicos rusos han disminuido en más del 40%.

Asesinatos de científicos e instalaciones dañadas

Según NAS, al menos 10 científicos ucranianos relevantes han sido asesinados desde el inicio de la guerra en ataques rusos a universidades, institutos de investigación e instalaciones médicas. Físicos, químicos y matemáticos se encuentran entre los miles de muertos en la invasión rusa, añade la revista Science.

La guerra también ha dañado o destruido a muchas instalaciones de investigación en Ucrania. Según NAS, al menos 100 instalaciones de investigación han sido dañadas o destruidas por los bombardeos rusos.

Entre las instalaciones dañadas o destruidas se encuentran: el Instituto de Física y Tecnología de Kharkiv, uno de los principales institutos de investigación de física del país; el Instituto de Investigación de Materiales de la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania, un centro de investigación líder en materiales avanzados y el Hospital Universitario de Kharkiv, un importante centro médico que atiende a personas heridas por la guerra.

Casi el 20% de los científicos

Una encuesta representativa a más de 2.500 científicos del país, cuyos resultados se publican en la revista Humanities & Social Sciences Communications, aporta ahora nuevos datos sobre el impacto de la guerra en la ciencia ucraniana.

Según esta encuesta, en el otoño de 2022 alrededor del 18,5% de la población de científicos ucranianos había abandonado el país.

Entre estos científicos emigrantes se encuentran los más activos en investigación, y una parte importante de ellos sobreviven con contratos precarios en sus instituciones de acogida.

De los científicos que se quedaron en Ucrania, alrededor del 15% ha abandonado la investigación y los demás han reducido considerablemente el tiempo dedicado a la investigación, precisa también la encuesta.

Además, un gran número de personas que se quedaron han perdido el acceso a insumos críticos para su investigación (23,5%) o no pueden acceder físicamente a su institución (20,8%).

Finalmente, si la guerra terminara hoy, Ucrania ya habría perdido alrededor del siete por ciento de sus científicos, concluye la citada encuesta.

Referencias

The effects of war on Ukrainian research. Gaétan de Rassenfosse, Tetiana Murovana & Wolf-Hendrik Uhlbach. Humanities and Social Sciences Communications, volume 10, Article number: 856 (2023).

War and Science in Ukraine. Ina Ganguli, Fabian Waldinger. NBER Working Paper No. w31449; 17 Jul 2023.