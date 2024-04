Alerta: estos iPhones no son compatibles con la última actualización de sistemas de Apple

La más reciente actualización del sistema operativo de Apple dejará obsoletos varios modelos de iPhone, pues no podrán utilizar sus funciones potenciadas por IA.

Las personas que aún utilicen iPhones lanzados antes de 2018, incluidos el SE y el modelo 8 Plus, no podrán usar iOS 18. Los modelos más antiguos no serán compatibles porque sus chips de hardware tienen procesadores más lentos y menos memoria, lo que significa que no podrán soportar las nuevas funciones que consumen mucha energía.

iOS 18 será la mayor actualización de Apple hasta la fecha. El gigante tecnológico podría asociarse con Gemini, la IA de Google, para crear imágenes y redactar textos a partir de sencillas instrucciones.

La empresa desvelará el sistema operativo en la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC), que se celebrará del 10 al 14 de junio, y que comenzará con un discurso inaugural en el que normalmente se detallan los nuevos sistemas operativos para iPhone, Mac, iPad, Apple Watch y TV. Incluso podría haber una actualización para los propietarios de la recién lanzada cámara 3D Vision Pro.

Para ser compatible con iOS 18, el smartphone necesitará el chip A12 Bionic de Apple, que no se introdujo hasta el lanzamiento de los modelos iPhone XR y XS en 2018. Los modelos con el chip A11 Bionic de Apple, los iPhone X, 8 y 8 Plus, o los chips A10 Fusion, iPhone 7 y 7 Plus, no podrán gestionar la actualización.

Nuevas incorporaciones

Las funciones que incluirá iOS 18 estarán destinadas a mejorar Siri mediante IA y le permitirán dar respuestas más precisas. Además, la aplicación de mensajes responderá preguntas y podrá autocompletar frases.

La actualización de iOS 18 de Apple estará diseñada para ayudar a la compañía a competir con aplicaciones de inteligencia artificial como ChatGPT de OpenAI y el chatbot Bard de Google.

Lista de iPhones que no serán compatibles

Normalmente, Apple descataloga los modelos que no son capaces de aguantar los sistemas operativos más recientes. Sin embargo, para este año, mantendrá la séptima y octava serie. Sin embargo, los que no dispongan de los modelos más modernos perderán el acceso a todas las futuras actualizaciones de software. A continuación, dejamos todos los iPhone que no podrán actualizarse: