Benicarló: Esencia mediterránea con mar, sabor y tradición

Benicarló acude de nuevo a Fitur 2026 para promocionar su oferta de turismo de sol y playa, su potencial gastronómico y su historia marinera. Su propuesta es clara: consolidarse como un destino de 365 días al año, mediante una combinación equilibrada entre costa, gastronomía, cultura y tradiciones.

La gastronomía juega un papel esencial. Campo y mar definen la identidad de Benicarló y se traducen en una apuesta firme por el producto de kilómetro cero. A ello se suma el talento culinario local, con una generación de cocineros formados en el ciclo superior de Hostelería de Benicarló que han sabido transformar estos ingredientes en propuestas de alto nivel, así como el privilegio contar con un producto como la Alcachofa de Benicarló DOP y con una lonja que proporciona pescado fresco a diario. No es casualidad que en torno a estos productos se celebren eventos consolidados como las Fiestas y Jornadas Gastronómicas de la alcachofa o las dedicadas al pulpo a caduf y al pescado de lonja, que cada año atraen a numeroso público.

La localidad cuenta con un producto como la Alcachofa de Benicarló DOP, que forma parte de su identidad y le da especial relevancia. / Alba Boix

Una de las novedades más relevantes de esta edición de Fitur es la entrega a Benicarló del distintivo de Segittur, que reconoce el trabajo realizado en el marco de los destinos turísticos inteligentes. El proceso para conseguirlo no ha sido sencillo: una auditoría exhaustiva en la que se han analizado cerca de 300 indicadores y que se ha completado en un tiempo récord. Este distintivo es un reconocimiento a una forma de trabajar, basada en un plan de acción anual que marcará objetivos claros para mejorar tanto la experiencia de los visitantes como la calidad de vida de la población local.

Sol y playa

Benicarló cuenta con tres playas urbanas --Caracola, Morrongo y Gurugú--, dos playas naturales --Fondalet y Mar Xica-- y dos específicas para mascotas --Aiguadoliva y Barranquet--. La ciudad cuenta con una extensa fachada litoral en la que también se encuentran la lonja, el puerto deportivo, el paseo peatonal que conecta con el municipio vecino de Peñíscola y el nuevo paseo del Morrongo, que une el puerto con la playa.

La ciudad muestra su condición de destino mediterráneo con una amplia oferta de sol y playa, así como varias tipologías de alojamientos, entre las que se encuentran hoteles, campings, apartamentos turísticos o zonas de caravanas.

Además de sus playas con bandera azul, Benicarló cuenta con un puerto activo que permite practicar numerosas actividades acuáticas y una oferta cultural de primer nivel. El Museo de la Ciudad de Benicarló (MUCBE) y el yacimiento íbero del Puig de la Nau, uno de los más grandes de la Comunitat Valenciana, son paradas imprescindibles. Todo ello, con el valor añadido diferencial de que Benicarló es un destino que se puede disfrutar los 365 días del año.

Tradiciones festivas

Benicarló cuenta con una importante programación festiva. En enero se suceden la celebración de San Antonio Abad y sus loas, coquetes o la cremà del dimoni, con la Fiesta de la Alcachofa, que engloba desde las jornadas del pincho, el mercado gastronómico y las jornadas gastronómicas. Asimismo, en marzo llegan las Fallas, declaradas por la Unesco Patrimonio Inmaterial de la Humanidad,a las que sigue el fervor de la Semana Santa, muy consolidada a través de la devoción por el Cristo del Mar; y el 9 de mayo, le celebra la romería a la ermita de San Gregorio.

Benicarló cuenta con 14 comisiones falleras repartidas por toda la ciudad, que despliegan sus monumentos en marzo. / Alba Boix

El verano en Benicarló se vive desde la Noche de San Juan hasta las fiestas patronales en honor a San Bartolomé. Como broche de oro, ofrece una atractiva programación de Navidad.