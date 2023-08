El verano ya está aqui, y con él, todo el mundo quiere cumplir los objetivos que nos salemos marcar antes de la llegada del buen tiempo. Si todavía no lo has conseguido y estás en proceso... No te preocupes, no has hecho tarde.

Durante los meses previos a la llegada de las buenas temperaturas solemos privar mucho más nuestra alimentación. Lo primero que solemos desterrar cuando buscamos adelgazar son los postres y los productos azucarados. Existe la falsa creencia de que perder peso implica dejar de disfrutar de la mejor parte de las comidas. Y sí, es falsa porque hay multitud de recetas que te permitirán seguir disfrutando del postre al mismo tiempo que pierdes peso y cuidas tu alimentación. Hoy te traemos una deliciosa receta de flan proteico que además de un potente quemagrasas te servirá para saciar el gusanillo de dulce mientras continúas con tus objetivos de perder peso. Un postre bajo en calorías que sirve para mantener la línea, así como para ganar masa muscular y que puedes tener listo en sólo 3 minutos. La receta viral de la ensaladilla rusa que triunfa este verano: no engordarás ni un gramo Ingredientes necesarios: 2 huevos

Stevia

1 vaso de leche desnatada

Media cucharada de esencia de vainilla Proceso de elaboración: Mezcla los huevos con la stevia durante 1 minuto. Agrega la leche desnatada y la esencia de vainilla. Bate dicha mezcla durante 1 minuto. Agrega la mezcla a una taza y métela en el microondas durante 2 ó 3 minutos (dependiendo de la potencia del microondas). Desmolda y disfruta de un postre bajo en calorías.