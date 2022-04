Miguel Ángel Cabrera, quien fuera teclista de Camela hasta 2013, vive el que probablemente sea el peor momento de su vida. Su hijo Rafa, de sólo 18 años, ha muerto en un accidente de tráfico tras permanecer varios días ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital madrileño. El joven, que sufrió el siniestro el pasado 28 de febrero en Aranjuez, murió el 4 de marzo aunque ha sido ahora cuando su padre lo ha hecho público. Antes, no podía ni hablar del tema.

De hecho, ha sido el propio Miguel Ángel Cabrera el que ha revelado la muerte de su hijo Rafa a través de sus redes sociales. "Descansa en paz rey mío. Te amo" han sido las tiernas palabras que su padre le ha dedicado al joven en un vídeo de varios minutos en el que explica cómo fue el accidente. "Te amo hijo mío, siempre voy a estar contigo", se despide el excomponente de Camela.

Al parecer, el hijo del expianista de Camela, que a finales de mes habría cumplido los 19 años, circulaba con dos amigos a bordo de un coche que, supuestamente, iba a más velocidad de la permitida. El automóvil sufrió un choque y el joven recibió un fuerte impacto en la cabeza que lo llevó en estado muy grave a la UCI de un hospital. Tras permanecer varios días ingresado, finalmente no pudo superar sus heridas y falleció el pasado 4 de marzo.

"Mi hijo estaba muy unido a mí -cuenta Miguel Ángel Cabrera, ex de Camela-; esto es algo que no se puede asimilar y que queda de por vida", se lamenta. "¿Te he dicho alguna vez que te amo? Seguramente se me habrá pasado, pero ahora me doy cuenta de que existe esa palabra y lo que siento por ti es amor. Cariño mío, lo que te echo de menos... Te recordaré de por vida, amor mío", se despide de su hijo el exteclista de Camela.