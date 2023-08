Luis Miguel, el ayuno intermitente y la loca teoría de que usa dobles

Luis Miguel ha regresado a los escenarios después de años de ausencia. Él último concierto del Sol de México -como se conoce al ídolo de la música en español, que hoy tiene 53 años, pero que comenzó su carrera con 11 años y a los 14 ganó su primer Grammy- fue en el Coliseo del Caesar's Palace en Las Vegas. Entonces actuó con patillas, a lo Elvis, un collar de flores hawaianas y los 20 kilos de más que se ha quitado de encima en los últimos meses, desde que su amistad de toda la vida con Paloma Cuevas (50 años) pasara a mayores a principios de 2022.

En el enlace del hijo de Rosa Clará, en junio en París, Cuevas hablaba así de su pareja al escritor Boris Izaguirre: "La vida nos ha reunido de varias formas y ahora estamos juntos. Quizás, nos fuimos conociendo para luego enamorarnos. ¿Ha sido distinto? Puede ser, pero no puede ser mejor", escribió en su columna de 'El País'. Ella, una de las mujeres más bellas y elegantes del país, volvía a estar soltera, después de que el torero Enrique Ponce (51) rehiciera su vida en 2020 con una joven universitaria estudiante de Derecho, Ana Soria (25).

Adiós a los excesos

Desde que el cantante de 'La incondicinal' o 'La Bikina' sale con la empresaria y diseñadora cordobesa lleva una vida mucho más tranquila, lejos de sus anteriores excesos. En 2017, la revista '¡Hola!' recogía en La nueva pareja guapa del papel 'couché' no se prodiga mucho en público, si bien desde este verano la revista del saludo ha publicado varios reportajes con sus escapadas románticas por París y Los Ángeles. Dado que el artista mexicano, que nació en Puerto Rico y tiene antepasados gaditanos, solo utiliza sus perfiles sociales para promocionar su carrera musical, todos aquellos que no han acudido al kiosco no han podido comprobar el asombroso cambio físico de Luis Miguel.

Ayuno de hasta 36 horas

Ha bajado varias tallas en sus elegantes trajes (Tom Ford y Zegna, entre sus preferidos). ¿Cómo? Él mismo lo explicó en 'El hormiguero': "La gente no sabe hasta qué punto la obesidad es una enfermedad. Hice ayunos intermitentes de 36 horas; esto me funcionó a mí pero no es recomendable para todo el mundo". Además, su novia también cuida mucho su alimentación y su régimen de ejercicios: en su mesa no faltan las verduras y los pescados, y para lucir un viente plano hace al menos 100 abdominales diarios, como recogía 'Vanitatis' en 2021.

Y así, muy enamorado y hecho un figurín, Luis Miguel ha iniciado a principios de este mes de agosto su Tour 2023. Un total de 64 actuaciones con "todo vendido" en el continente americano. Y tal ha sido el fervor del público que el artista anunció el lunes que amplía la gira al 2024, con otras 51 actuaciones.

Polémica en Argentina

Sin embargo, las ganas de ver en directo al Sol de México no han ocultado una polémica que ha corrido como la espuma en los medios de comunicación argentinos. Algunos diarios, televisiones y perfiles en redes sociales aseguran que Luis Miguel fue reemplazado en un concierto por uno de sus dobles.

Es o no es Luis Miguel? pic.twitter.com/nRVQqxAjAl — andres (@andres26s) 4 de agosto de 2023

El Tour 2023 arrancó el 3 de agosto en Buenos Aires, con un espectacular 'show' en el Movistar Arena ante 15.000 personas, féminas casi todas. La mayoría quedaron extasiadas ante el chorro de voz del mexicano y por su energía agitando las caderas. Pero algunos fans expresaron su descontento por el radical cambio físico del artista, llegando a asegurar que la persona en el escenario no era el verdadero Luis Miguel.

"Juega con sus dobles"

La voz que más peso ha cobrado sobre esta teoría ha sido la del periodista argentino Luis Ventura. En el programa 'Secretos Verdaderos' ha soltado: "Él juega con sus dobles, con sus parecidos. Vino con dos dobles extranjeros en distintos momentos de la previa". "El día del estreno, el que se subió al escenario no era él. Es mucho más chiquito de hombros, cuando alguien hace una dieta no encoge los huesos, no se encoge la espalda, no se achica la altura", ha insistido.

Para mi de que Luis Miguel no es Luis Miguel y es Luis o Miguel el primo de algun@ de acá que vive en Longchamps y los fines de semana hace doble en un canto bar de Adrogue pic.twitter.com/lyhoQP3eBV — Sobvio Txica ❤️‍🔥 (@sobviotxica) 6 de agosto de 2023

Estas palabras del comentarista se han mezclado en la red con multitud de vídeos que dan pábulo a la loca hipótesis. Y a este salseo se le ha puesto hasta título: 'Operativo LM'.

Según insiste el periodista argentino, "hay cosas que tienen que ver con piezas dentales. He consultado con muchos odontólogos, mostrando fotos para ver si es la misma dentadura y me han dicho que no. Los oídos son distintos, las entradas eran mucho más prominentes... El que salió el otro día tenía un buen jopo (mechón de pelo)", ha continuado en su argumentación.

La callada por respuesta

Por su parte, el entorno del cantante y el propio Luis Miguel dan la callada por respuesta (el artista no da ruedas de prensa), lo que incrementa las especulaciones de los más conspiranoicos.

Del otro lado están los fans, que zanjan "Luis Miguel solo hay uno". El mismo artista que abrió su primer concierto en Buenos Aires con 'Será que no me amas', uno de sus himnos de sus más de 30 años sobre los escenarios.