Este fin de semana, la ruptura de Laura Escanes con Álvaro de Luna sorprendía por completo a todos sus seguidores. Una relación que surgió hace apenas un año, meses después de que Risto Mejide y su exmujer anunciaran su separación. Lo que parecía una historia de amor idílica, con canciones dedicadas y viajes en el paraíso, parece que ha llegado a su fin.

Estos rumores llegaban en un momento muy especial para la influencer, ya que ayer mismo presentaba un nuevo reality de aventura, La Travessa', en el que veremos a la joven mostrando su lado más natural como presentadora. Aunque parecía ajena a todos los rumores que apuntaban a una ruptura e intentó restar toda la importancia posible al asunto, Laura no ha aguantado más y ha necesitado compartir con sus seguidores sus sentimientos.

"En un capítulo del podcast que veréis pronto, la invitada me decía que es muy fácil hablar y contar cosas cuando las cosas van bien y cuando estás en el mejor momento... pero ¿y cuando no? En esos momentos cuesta infinito. Por eso ella tomó la decisión de no publicar según qué cosas", escribía la influencer en su perfil de Instagram.

De esta manera, confiesa que nunca pensó que su historia con el cantante llegaría a su fin en estos momentos: "¿Aprenderé? No sé. Mantener la cabeza fría en los momentos de felicidad máxima pensando en lo que pueda pasar no es que se me de muy bien. Y luego pasan estas cosas... y entonces qué. Es verdad que cuando van bien las cosas tampoco piensas que van a ir mal... Poco más puedo añadir ahora mismo".

Sin mucho más que añadir, Laura agradece el respeto a sus seguidores en este día tan especial para ella, que no quería que se empañase por esta ruptura: "Solo gracias por el respeto. Ayer era un día muy importante y no quería que se manchara por nada del mundo". Sin querer ser muy directa, ha terminado con unas bonitas palabras en relación a su noviazgo con Álvaro: "Ha sido una parte de mi vida preciosa y nadie podrá manchar eso. El amor y todo lo bueno es lo que me guardo yo".