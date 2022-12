El boom de la segunda mano: estas son las 7 prendas con más tirón, según Vinted y Wallapop

La ropa de segunda mano está de muy de moda, y la inflación aún empuja más esta tendencia. Lo dicen los estudios de mercado y los últimos movimientos de las grandes cadenas textiles como Zara, que desde este pasado viernes apuesta por la sostenibilidad y la economía circular poniendo en marcha -de momento, en el Reino Unido, pero con la intención de ir extendiéndose al resto de mercados- una plataforma (Zara Pre Owned) que ofrecerá la posibilidad de revender, reparar y donar prendas ya utilizadas del gigante de Inditex. Pero no solo eso, también la 080 Barcelona Fashion, la semana de la moda catalana, acaba de sumarse al carro del ‘upcycling’ con una iniciativa recién estrenada en su última edición, celebrada a finales de octubre, en la que se ha alumbrado un nuevo desfile (Reborn) con ropa 100% de segunda mano.

Esta tendencia de recurrir al mercado de segunda mano está creciendo como la espuma, sobre todo entre los usuarios 'millennials' y de la Generación Z, los más concienciados por el problema de la contaminación ambiental y la sobreproducción textil, dos de los grandes demonios de la industria de la moda.

📌Sector disparado

El Informe de Reventa 2022 confirma que se espera que el mercado de la moda usada crezca un 127% hasta 2026, es decir, que cada vez más los 'fashion lovers' recurrirán a la segunda mano como una de sus primeras opciones de compra. Por su parte, el estudio 'Consumer Trends 2022', elaborado por Samy Alliance, pronostica que para 2030 las ventas de moda de segunda mano podrían duplicar a las de moda rápida. Por último, el estudio del banco 'online' alemán N26 sobre el consumo de moda en España también corrobora que el auge de tiendas de segunda mano prosigue su consolidación: en primavera se duplicó el número de compras en estos negocios respecto al año anterior. En concreto, se vivió un pico en mayo de 2022, mes en el que dobló el número de compras en negocios de ropa de segunda mano (un crecimiento del 107,37%) respecto a mayo del 2021. Además, el importe medio desembolsado también es mayor: ha aumentado un 13,13% hasta situarse en los 48€.

📌En la alfombra roja y más allá

La diseñadora de moda y estilista de 'celebrities' española, Victoria Nogales, no apoya el consumo de moda 'fast-fashion', y se alegra de ver que la ropa de ocasión está en auge: "Me parece super bien que tiendas de segunda mano como Vinted estén creciendo, ya que le están dando una segunda vida a las prendas con otra persona". La experta en moda es una de las que predica con el ejemplo, ya que en el último festival de cine de Venecia reivindicó el uso de moda 'vintage': "Utilicé un vestido de Dior de los años 90 diseñado por Galliano que me prestó un usuario de Vestier Collective, que es una tienda de segunda mano de lujo. A mí esto me pareció maravilloso porque conseguimos apoyar la moda sostenible en una alfombra roja, donde se suelen llevar vestidos de alta costura para la ocasión que nunca se vuelven a utilizar".

Asimismo, el estudio de N26, realizado a partir de datos de 70.000 españoles, confirma que Vinted es la plataforma a la cabeza en ventas de ropa de segunda mano. Le sigue el gigante Wallapop.

Según los datos analizados por estas dos tiendas 'online', las tendencias de la moda también se reflejan en las búsquedas y las compras que realizan sus usuarios.

📌He aquí el retrato robot del armario 'vintage'

Oversize (cuanto más grande, mejor)

Los 'looks' XXL siguen triunfando una temporada más. Y es que, al volver los 90 y asomarse los 80 con las hombreras, tanto camisas, como sobrecamisas, 'blazers' y abrigos pondrán de moda las siluetas 'baggy' este invierno. En Vinted hay alrededor de 20.500 artículos con la etiqueta de 'oversize', pero para filtrar entre todos estos artículos, algunas palabras clave son: "maxi blazer, maxi skirt, oversize shirt,camisa oversize".... Y si buscas abrigos, puedes escribir "abrigo masculino" con el filtro de mujer. En Wallapop, en los dos últimos meses han subido las búsquedas de las "chaquetas Nort Face, chaquetas moto, chaquetas hombre y chaqueta cuero", entre otras prendas holgadas.

La bomber, un clásico siembre vivo

En los últimos meses, las chaquetas bombers han recuperado la posición que tenían hace unos años. No hay 'celebrity' sin su bomber, desde Kendall Jenner a Gigi Hadid. Aunque estos clásicos existen desde hace más de un siglo, concretamente desde 1917, y fueron inicialmente conocidos como prácticas chaquetas de piloto, siguen siendo la guinda de los conjuntos con estilo. Las mejores, los auténticos tesoros de diseño y con solera, están en las plataformas de segunda mano. Por ejemplo, en Vinted hay cerca de 1,5 millones de anuncios de bombers, una de las etiquetas más populares de la plataforma.

'Tank Tops' (más allá del verano)

A medio camino entre una camiseta imperio apretada y un 'crop top', el modelo 'tank top' sigue siendo una de las búsquedas más frecuentes, y más allá de los meses de verano. Sirven para acompañar las camisas 'oversize', para conjuntar con chaquetas, sobre todo si llevan cuello perkins, y también son el compañero ideal para blusas transparentes o 'tops' malla. En las plataformas de segunda mano se buscan así: "asimetric, asimétrico, baby shirt, baby top (poner el filtro de talla). En Wallapop, las palabras clave son "crop top, top deportivo, top blanco y top de fiesta".

Patalones cargo ('dosmileros')

Los pantalones de tiro bajo, los mocasines, los 'crop tops' y los pantalones cargo eran supertendencia en los 2000 (sus máximas representantes, Britney Spears, Paris Hilton y las amigas de 'Friends', Rachel, Monica y Phoebe). Esta prenda está experimentando un nuevo renacimiento en tonos beige, marrones, verdes y negros. Si la temporada pasada se adentraron en las colecciones con talle alto, en esta también los veremos con el talle más bajo, ese concepto de 'low rise' tan de principios de siglo. Para dar con este tipo de pantalones solo hay que escribir los siguientes filtros: "Y2K, 2000, cargo skirts, cargo pants". En Wallapop aseguran que "estos dos últimos meses, en comparación con el año anterior, la búsqueda de pantalones cargo se ha incrementado un 311%".

Zapatos con plataforma

Los zapatos con plataforma no solo aportan unos centímetros más, sino que son exactamente ese algo particular que necesitan muchos 'outfits'. Las grandes casas de moda han sido pioneras en este estilo añadiéndoles además una pulsera al tobillo que juega un poco con el estilo 'peggy' que también ha regresado a las pasarelas. En Vinted hay verdaderas joyas 'vintage'. Con el filtro "zapatos de plataforma/plataforma" se pueden encontrar más de 3.000 artículos.

Colores brillantes y llamativos

Siguiendo las tendencias de inviernos anteriores, los colores brillantes y llamativos se mantienen para hacer del invierno una estación más alegre. Como señalan los expertos del Instituto del Color Pantone, los colores de este invierno "ejemplifican nuestra necesidad de liberarnos de la restricción y abrazar la alegría de vivir a través de tonos súper brillantes que expresan energía, aumentan la vitalidad y la celebración de la vida". De todas formas, los usuarios de las plataformas de segunda mano siguen buscando muchas referencias con el negro, blanco, neutros y también de azul.

Los trajes (fuera de la oficina)

En los dos últimos meses, y en comparación con el año pasado, la búsqueda de trajes de mujer han subido un 73% en Wallapop, siendo los de color oscuros los más deseados. Los trajes clásicos han perdido relevancia en el entorno laboral, y han conquistado el 'street style'. Las 'blazers' y los pantalones de pinzas son dos piezas que no pueden faltar en un fondo de armario, ya que se pueden combinar de mil maneras. Monocromáticos, tweed o de cuero, cualquier composición es válida. Para dar con las mejores ofertas, las palabras clave son "blazer tweed, blazer cuadros y pantalón masculino".