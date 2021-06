Fundidos en un abrazo los candidatos han querido dar una imagen de unidad. El alcalde de Sevilla, ya en la tribuna ha dejado las cosas claras: "hoy empieza el primer día para recuperar el gobierno de la Junta de Andalucía"

Y para eso, ha dicho "necesitamos un equipo nuevo, un proyecto nuevo y una ilusión renovada".

El candidato socialista a las elecciones andaluzas (aún por convocar), ha obtenido el 55 por ciento de los votos de la militancia. Entre aplausos de los suyos "anuncio oficialmente la presentación de mi candidatura a la Secretaría general".

Se abre nueva etapa en el PSOE andaluz, que deja atrás a su aún secretaria general, Susana Díaz que promete colaborar "para que el partido salga unido a partir de esta noche y que todos rememos a una".

Asegura "no me voy a presentar a la Secretaría general", en el Congreso regional de diciembre, pero hoy por hoy se pregunta "no entiendo que haya ningún motivo por el que tenga que abandonar la Secretaría general del PSOE, ¿no?"

Y a pesar de sus diferencias insiste "seré leal al presidente del Gobierno y al candidato en este caso porque soy leal al PSOE". En Andalucía empieza un cambio de ciclo.