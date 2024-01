Día para volver a ver en Medi TV algunos de sus mejores programas de producción propia. Y es que como cada sábado, la parrilla de la televisión del periódico Mediterráneo cuenta con espacios emitidos por primera vez entre semana. Es el caso de La nostra agricultura (16.00 horas), en el que Víctor Viciedo analiza la situación del campo en la provincia, con especial atención a la situación de los cítricos. Acto seguido, Dani Vaquer mostrará sus conocimientos en ajedrez en Jaque mate (16.30), puesto que el profesor de la Escuela Ajedrez Castellón explica a los telespectadores algunos de los movimientos más habituales para mejorar en este deporte mental.

Otro plato fuerte del día será el especial de La Panderola desde Fitur, donde estuvo Sandra Segarra para hablar con los alcaldes y concejales de Turismo de algunas poblaciones de la provincia de Castellón. La presentadora entrevistó a políticos de Onda, Benicàssim, Castelló, la Vall d’Uixó, l’Alcora, Benicarló, Peñíscola y Orpesa. Habrá dos redifusiones, a las 11.30 y a las 20.30.

Como cada sábado, no faltará Revista de sociedad (19.30), que presenta Susana Ollero. La portada será para IntegrAzafat@s, la Agencia Inclusiva que presenta su espacio a favor de las personas con síndrome de Down. Esta agencia es pionera en la inclusión laboral de las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual en eventos y congresos.