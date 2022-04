Vila-real estrenará un innovador sistema de sonido envolvente en el regreso de 'Laquima vere'

El espectáculo del auto sacramental Laquima vere, regresará este año a la programación de la Semana Santa de Vila-real tras tres años de ausencia -en el 2019 tuvo que suspenderse por la lluvia y en el 2020 y 2021 no se programó por la pandemia del covid-19-, y lo hará a lo grande, con más de 200 participantes entre músicos, actores y bailarines y con el estreno de un innovador sistema de sonido envolvente, el Soundscape que, como ha explicado el alcalde, José Benlloch, "es pionero en España para eventos al aire libre y mejorará todavía más la experiencia de los asistentes a la cita", que en las ediciones anteriores alcanzaron la cifra de 2.500.

El salón de actos del Grupo Porcelanosa ha sido el lugar en el que se ha presentado la edición poscovid de este auto sacramental, dirigido desde sus inicios en el 2013 por Alfredo Sanz. Una presentación en la que no han faltado representantes de Porcelanosa, así como de Facsa, empresa que este año se suma a colaborar en esta cita que, además, cambia de fecha, de manera que, en vez de celebrarse en la noche del Jueves Santo, se adelanta al próximo sábado, 9 de abril, a l as 21.30 horas y en la plaza Major, con el objetivo de "no generar el estrés que se producía en otros años al realizarse otros actos de Semana Santa, como la misa o la Procesión del Silencio, lo que obligaba a que la gente fuera más acelerada", ha indicado el primer edil.

Mirada al turismo

Además, Benlloch apunta a la necesidad de dar más impulso a esta peculiar pasión vila-realense, "que es muy diferente a las que se desarrollan en otros lugares, porque combina elementos diversos como la música, el teatro de calle, los malabares y la tecnología, siempre dentro del respeto a una fiesta muy arraigada en nuestra sociedad". Al respecto, apunta a que "ese fin de semana ya empiezan a llegar a nuestra provincia gente de toda España que vienen unos días de vacaciones a municipios próximos y que tienen la ocasión de vivir una experiencia distinta y espectacular con nuestro Laquima vere". Y ha destacado que este "es un espectáculo que aglutina talento y la máxima sensibilidad, y que ayuda a completar nuestra Semana Santa, que en el 2020 obtuvo la distinción de Fiesta de Interés Turístico Autonómico".

Por su parte, el director de la obra, Alfredo Sanz, ha reconocido "el esfuerzo que está haciendo el Ayuntamiento para impulsar este tipo de iniciativas culturales"; y ha hecho hincapié en que Laquima vere "ha crecido muchísimo desde el 2013, gracias al talento de personas como Pau Ayet, que han introducido disciplinas distintas, como el teatro de calle".

Sanz ha avanzado que una de las novedades de este año, además de la utilización de un sistema de sonido envolvente, es la incorporación de un nuevo personaje en el auto, el del ángel de la vida, que se suma al del ángel de la muerte que aparece en torno al último aliento de Jesucristo en la cruz.

Involucrar a otras administraciones

El alcalde Benlloch también se ha referido al trabajo que se está llevando a cabo para que administraciones como la Generalitat o la Diputación se impliquen en la financiación de este espectáculo que, con un estilo contemporáneo pero sin perder la esencia, narra la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Al respecto, ha avanzado que está previsto que el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, asista al acto en el que, además, se entregará a Vila-real el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Autonómico que no pudo conmemorarse en el 2020 a causa de la irrupción del covid-19. Y, además, asegura que está en conversaciones "para que también pueda estar aquí el presidente de la Generalitat, Ximo Puig".

Además, el munícipe ha informado de la posibilidad de que la televisión autonómica À Punt retransmita en directo el auto sacramental de Vila-real. "Estamos trabajando en ello, para intentar que sea posible", ha indicado. Y ha destacado que al gran elenco de artistas que habitualmente participan en la cita se suman este año el soprano de la Vall y primer premio del Concurso de Juventudes Musicales de España del 2021, Rafael Quirant; y del coro de cámara de la Universidad Autónoma de Madrid, "que han querido sumarse a este espectáculo". Una cita en la que tampoco faltarán en el apartado musical la Orquestra Simfònica de Vila-real, la Coral Sant Jaume y siete solistas.