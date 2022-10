El calvario que ha padecido Abrahán Guirao, presidente de Conquistando Escalones, para ir al Rototom el pasado agosto llega a Les Corts, a través de una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el PSPV. El vila-realense, con discapacidad física, ha tenido serias dificultades para encontrar un taxi adaptado que cubriera sus viajes, tanto de ida como de vuelta, de Vila-real a Benicàssim y viceversa. Solo había uno en Sant Joan de Moró, que se prestó a ayudarle, pero al no ser el área de Castelló (que abarca Benicàssim) por la zonificación del servicio no pudo hacerlo. Finalmente, Guirao pudo acudir gracias a Cocemfe Castellón, que le brindó una furgoneta adaptada.

Precisamente, el que fuera presidente de esta entidad en la Comunitat y ahora diputado autonómico socialista, Carlos Laguna, es quien defiende esta iniciativa y recalca que «hay que apostar por ampliar el régimen de prestación del servicio de taxi adaptado, siempre que este servicio sea para recoger como cliente a una persona con discapacidad y movilidad reducida, aunque estos no pertenezcan a la población donde está radicada la licencia del taxi adaptado». Asimismo, Laguna pide más oferta de este transporte público en zonas rurales y despobladas, y ampliar el diálogo social con los colectivos que representan a personas con discapacidad, «para adaptarse a sus necesidades».