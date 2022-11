Vila-real s'ha sumat hui a la commemoració del 25N, Dia per a Combatre la Violència contra les Dones, amb un acte oficial en rebuig a les violències masclistes, organitzat per la Regidoria d’Igualtat i per les associacions locals que participen en la programació dels actes per al 25N: Juntes de Creu Roja, Ucovi, Fundación Manantial, Associació Cultural Flamenca Andalusa, Més Que Llet, Afym, Grup de Dones l Grup de Dones de Vila-real, en col·laboració amb la Regidoria d’Igualtat.

En l’acte, s'ha donat lectura al manifest aprovat pel ple de la corporació municipal, amb el suport de PSPV-PSOE, PP, Compromís, Ciutadans i Unides Podem Confluència d’Esquerres per Vila-real. També s’han llegit els manifests del Grup de Dones de Vila-real i del col·lectiu Afym LGBTI+. Posteriorment, ha tingut lloc una acció de dol per totes les dones assassinades per homes masclistes en Espanya amb la lectura de poemes de dones contra la violència. Agraïments En la seua intervenció, l’alcalde, José Benlloch, ha donat les gràcies als grups municipals que s’han sumat al manifest i a la xarxa d’entitats per la igualtat, i ha lamentat els intents de «blanquejar» per part de determinats sectors la realitat de la violència masclista, que en 2022 ha acabat amb la vida de 38 dones. A Vila-real, la Policia Local i la Policia Nacional tenen en aquest moment a un total de 80 dones protegides. L’alcalde Benlloch ha agraït també el treball dels agents i de la Casa de la Dona, on enguany hi ha hagut 35 noves altes de dones víctimes de violència de gènere. Un agraïment que ha fet extensible a les associacions que treballen cada dia per la igualtat i que constitueixen una xarxa social de suport i de conscienciació ciutadana.