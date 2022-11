La Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica preveu invertir 3 milions d'euros, a través del programa Feder 2021.2017, per a eliminar les canyes al llit del riu Millars al seu pas per les comarques castellonenques. Això s'ha donat a conéixer en una trobada que s'ha realitzat al Centre de Natura El Termet, alhora seu del Consorci Rector del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Riu Millars, que ha estat el punt de trobada de les entitats responsables de la conservació i manteniment del riu a la província de Castelló.

Tècnics del consorci, representants de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, portaveus dels Ajuntaments de Vallat, Fanzara, Montanejos, Espadilla i Torrechiva, tècnics de Vaersa i Juan Jiménez, subdirector general d'Espais Naturals i Biodiversitat, s'han reunit per a fer els primers passos davant aquest ambiciós projecte de preservació del llit del riu castellonenc per excel·lència.

No és la primera vegada que es fan actuacions per a netejar el riu d'aquesta espècie vegetal invasora, especialment al paisatge protegit on s'han efectuat aquestes tasques en diferents ocasions, per tal de permetre la proliferació de les espècies més autòctones i que el creixement incontrolat del canyar impedeix.

D'aquesta manera, mentre la Generalitat planteja la inversió de 3 milions d'euros per a frenar l'expansió de les canyes pel riu Millars, els ajuntaments i el mateix consorci es comprometrien a fer front al manteniment de l'entorn mitjançant tasques d'esbrosse i repàs de possibles rebrots durant un període de tres anys.

Cal recordar que el Consorci està integrat pels Ajuntaments d'Almassora, Borriana i Vila-real, la Diputació de Castelló i la Generalitat. A més, des de l'organisme es treballa per i per a la conservació del paisatge natural mitjançant diferents accions de protecció, defensa i millora de l'entorn.