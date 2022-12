Com de costum, la devoció va marcar aquest diumenge la celebració del dia dedicat a l’Arxiconfraria de la Felicitació Sabatina, dins la programació de les festes anuals de la Congregació de Filles de Maria Immaculada que, ja sense restriccions, es desenvoluparan fins al dilluns, 12 de desembre.

La tradicionalment coneguda com a Festa de les Casades es va centrar en una eucaristia, en la qual no va faltar la interpretació de la missa Tota Pulchra, a quatres veus, obra de Miguel Alepuz, i acompanyada per l’orquestra de cambra i amb María Isabel Casalta i Michel Jelk a l’orgue.

La vesprada va estar marcada, a banda de per les baixes temperatures, per la processó de la Felicitació Sabatina que va recórrer els carrers de costum pel centre de la ciutat. En aquest cas, les xiquetes del grup de danses La Puríssima van engalanar el recorregut amb paperets de colors blau i blanc.