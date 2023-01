Falten cinc dies per a concloure el termini habilitat per l’organització de VIST, el Festival Internacional de Cine de Vila-real, per a rebre els curtmetratges que pretenen ser seleccionats per a participar en la 25a edició d’aquest certamen i ja s’han rebut vora 900 treballs, la qual cosa suposa un centenar d’obres més que l’any passat i quasi duplica la xifra de 526 que es va alcançar el 2017, en la 20a edició d’aquesta cita, la de major participació de l’última dècada, encara amb el format de Cineculpable.

El director de VIST, Sergi Tellols, no amaga la seua satisfacció, encara que assegura que l’increment de curtmetratges «també suposa més faena i més hores de visionament en el procés de selecció dels classificats que participaran en el certamen de 2023 --se celebrarà del 24 al 31 de maç-- i optaran a guanyar alguns dels seus guardons, dotats en el seu conjunt amb 5.100 euros. La fi de les restriccions per la covid-19 sembla ser un dels factors que ha influït en el major nombre d’obres rebudes fins ara. «Haver llevat les limitacions sanitàries ha ajudat que les produccions mitjanes i menudes puguen eixir més fàcilment, ja que l’any passat tenien més dificultats per tirar endavant», assenyala Tellols, qui també opina que «el fet de ser festival qualificador per als Goya i celebrar-se immediatament després de l’edició de 2023, fa que alguns curts o distribuïdores hagen col·locat el VIST entre els primers festivals on enviar els seus nous treballs, per a intentar iniciar carrera de cara a l’edició 2024». Procedències La gran majoria dels treballs que l’organització del Festival Internacional de Cine de Vila-real ha rebut fins ara --el termini per a presentar obres audiovisuals acaba el pròxim diumenge, 5 de febrer--, procedeixen de diferents indrets d’Espanya, però no en són poques les que han arribat d’altres països. I és que són 145 els curtmetratges remesos fins a Vila-real des de 35 estats diferents. Brasil i Xile són els dos països estrangers d’on provenen la major quantitat de treballs forans (18 en cada cas), seguits de França i Colòmbia (16), Argentina (14), Mèxic (10), Perú (8) i Alemanya (7). Ja per darrere hi ha treballs procedents de Rússia, Canadà, Panamà, els Estats Units, Grècia, Uruguai, el Regne Unit, Malta, Bèlgica, República Dominicana, Àustria, Veneçuela, Kazakhstan, Croàcia, Romania, Portugal, Andorra, Dinamarca, Luxemburg, Bangladesh, Malàisia o l’Iran.