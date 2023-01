La regidoria de Serveis Públics de l’Ajuntament de Vila-real avança en la implantació del pla d’eficiència energètica, per tal de reduir el consum elèctric, a través d’actuacions de millora i renovació de l’enllumenat públic en diverses zones del municipi.

En les últimes setmanes, el departament que dirigeix el regidor Xus Madrigal ha portat a terme diferents intervencions als aparcaments del Pilar i de l’avinguda Cardenal Tarancón. Les tasques executades han suposat una millora en la il·luminació d’aquests espais, seguint sempre criteris d’eficiència energètica.

Cal recordar que el Pla d’eficiència energètica desplegat per SPV ha permés la renovació de més d’un miler de bombetes de la via pública per altres de tecnologia led durant l’any 2022. Mitjançant aquests canvis, s’augmenta la intensitat de llum i s’estalvia en la factura elèctrica.