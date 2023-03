L’alcalde de Vila-real aposta per la creació d’una escola de la felicitat i el benestar en la ciutat, la qual seria la primera d’Espanya en aquesta matèria. Una iniciativa en la qual, com explica el primer edil a Mediterráneo, ve treballant des de fa un parell d’anys amb representants d’altres municipis d’Europa, aprofitant la seua participació en el Congrés de Poders Locals i Regionals del Consell d’Europa, com a president de la delegació espanyola en aquest ens continental.

Encara que el projecte està per definir, Benlloch avança que aquesta escola dependrà de l’àrea de Serveis Socials. «La idea és posar en comú tots els recursos que hem promocionat aquests anys en el marc de l’aliança amb la societat civil a través de convenis i col·laboracions amb entitats, per tal de preparar publicacions, cursos de formació en hàbits saludables i de salut entesos no només des del vessant físic sinó també en el mental i l’emocional», afirma.

Col·laboracions

Alhora, com assenyala l’alcalde de Vila-real, «hi hauria col·laboracions amb organismes especialitzats, instituts d’investigació i universitats, inclús internacionals, per a dotar a la ciutadania de ferramentes per a ser més feliç i millorar el benestar». I afig que la iniciativa inclou un club per a fomentar les relacions socials amb una àmplia agenda d’activitats, entre les quals s’inclou la recuperació del programa T’ho mereixes, que l’Ajuntament i Marina d’Or van desenvolupar anys enrere.

A més, Benlloch indica que la seu s’ubicarà al paratge del Termet, «en un espai que habilitarem, perquè el contacte amb la natura és fonamental».

En Estrasburg

D’altra banda, en la seua qualitat de president de la delegació espanyola en el Congrés de Poders Locals i Regionals, Benlloch ha encapçalat una reunió mantinguda en Estrasburg amb el recentment nomenat ambaixador permanent d’Espanya en el Consell d’Europa, Juan Ignacio Morro.

La trobada s’ha centrat en la preparació de la Conferència sobre el futur d’Europa que tindrà lloc en la capital d’Islàndia, Reykjavik, els pròxims 16 i 17 de maig. «Volem avançar en una Europa en la qual els municipis seran fonamentals», diu Benlloch.