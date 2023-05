Més de 200 actes donen forma, novament, a les festes que Vila-real celebrarà del 12 al 21 de maig en honor a Sant Pasqual. Així consten al llibret que s'ha presentat a la sala noble del Gran Casino, en un acte encapçalat per l'alcalde, José Benlloch, i la reina de les festes de 2023, Gracia Gumbau, i en el qual tampoc han faltat, entre d'altres, les dames de la cort d'honor (Lucía Serrano, María López, María Bellido, Paula Roures, Irene Quirós i Sulema Sánchez), així com el regidor de l'àrea, Diego Vila; i el president de la Junta de Festes, Toni Carmona.

En el seu discurs, l'alcalde ha destacat que les festes representen "d'on venim, qui som, les nostres arrels i la nostra identitat" i són un moment per "retrobar-nos i celebrar, però també són un motor econòmic per a la ciutat". En aquest sentit, ha agraït el treball que realitzen la Junta de Festes, la Comissió de Penyes i la resta de col·lectius que treballen per les festes i ha demanat a la ciutadania comprensió perquè "mentre molts disfrutem de la festa hi ha gent que ha de treballar per tal que aquestes celebracions siguen possibles".

Esforç de totes les parts

Per part seua, el regidor Vila ha agraït també l'esforç de la Junta de Festes i la Comissió de Penyes, a més de la col·laboració d'altres entitats, i ha desitjat a la reina i dames que gaudisquen d'aquesta oportunitat de representar a la seua ciutat.

Mentrestant, Carmona ha destacat que el programa compta amb més de 200 actes per a tots els públics i ha demanat a la ciutadania que participen des del respecte i la convivència. Així mateix, ha anunciat que, "desgraciadament, i per motius de salut d'un dels components del grup, la Junta de Festes ha hagut de suspendre el concert d'Efecto Pasillo previst per al pròxim dissabte a la plaça de la Maiorasga". Carmona ha lamentat aquest imprevist i ha explicat que la Junta de Festes ja està treballant a buscar una actuació alternativa.

El repartiment del programa de festes es realitzarà al Gran Casino aquest dimecres, 10 de maig, de 10.00 a 13.00 hores i de 17.00 a 19.00 hores; i el dijous, de 10.00 a 15.00 hores. També es pot descarregar des de l'app de l'Ajuntament de Vila-real. I també pot consultar la programació a través d'aquest enllaç del periòdic Mediterráneo.

D'altra banda, i per tal de complir amb la tradició, la reina i les dames de la seua cort d'honor han acudit al matí a la basílica de Sant Pasqual per a fer la tradicional ofrena d'ous a Santa Clara i demanar-li a aquesta que es mantinga el bon oratge al llarg dels 10 dies de celebracions patronals.