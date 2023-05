Una vintena de persones col·laboraran amb la Policia Local, Protecció Civil i Creu Roja per a garantir la seguretat i donar una resposta tan ràpida com siga possible, quan es necessite, en els actes taurins que s’inclouen en la programació de les festes que Vila-real celebra, del 12 al 21 de maig, en honor a Sant Pasqual. També el departament de Serveis Públics s’implica en aquestes accions, com a encarregats del muntatge de la infraestructura de la vila.

Una programació oficial que ha estat aprovada definitivament pel Consell Rector de Festes, en la sessió celebrada a la sala de plens de l’ajuntament, que va presidir el regidor de l’àrea, Diego Vila, i en la qual el president de la Junta de Festes, Toni Carmona, va donar compte de les activitats preparades per aquest organisme, en col·laboració amb la Comissió de Penyes i altres col·lectius locals. Programa de las fiestas de Sant Pasqual 2023 en Vila-real Pel que fa als festejos taurins, especialment els relacionats amb el bou de carrer, el regidor Vila explica a Mediterráneo que es tindrà una cura especial en el desenvolupament dels dos correbous --el del primer dissabte de festes, amb sis exemplars de la ramaderia de Julio de la Puerta; i el del dijous, que estarà protagonitzat pel ferro de Carlos Núñez--, en els quals, a més del recinte d’infermeria que s’instal·la al Barranquet, es disposarà de tres ambulàncies repartides per tot el recorregut. Canvis en els tancaments Un recorregut que, com va avançar aquest periòdic setmanes enrere, modifica el lloc d’eixida per a evitar el gir immediat que havien de fer els bous només eixir, la qual cosa dificultava un començament ràpid de la carrera i generava certa inseguretat. A més, dels punts d’atenció estàtics, també hi haurà altres dos d’itinerants, també atesos per Creu Roja. A més dels dos correbous, s’han programat exhibicions de bou al carrer, a més de les del primer dissabte i el dijous, els dies 16 (dimecres) i 20 (segon dissabte). També hi haurà vaquetes i una exhibició d’emboladors.