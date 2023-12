Así, el portavoz del PP, Adrián Casabó, afirma que el fallo del Tribunal Constitucional impide dar continuidad a la moratoria en cuestión. Y acusa al alcalde, José Benlloch, de «echar balones fuera y no asumir ninguna responsabilidad por su falta de acción urbanística, pues después de 12 años ha sido incapaz de buscar una solución a los problemas derivados del PGOU en vigor, diseñado y aprobado por el PSOE en 1993». Cabe destacar que el último gobierno local del PP elaboró un plan urbanístico al que la entonces consellera de Urbanismo, la popular Isabel Bonig, no le dio luz verde.

Casabó dice que «los técnicos alertaron en varias ocasiones de que este momento iba a llegar, por lo que la pregunta es qué ha hecho el alcalde socialista para que esta situación tenga un impacto menor para las arcas municipales y, por desgracia, la respuesta es que no ha hecho nada».

Por su parte, la secretaria general del PSPV-PSOE en Vila-real, Silvia Gómez, arremete contra «la pasividad y la inacción del PP de Héctor Folgado y Adrián Casabó ante la extrema gravedad que supone para la ciudad el fin de la moratoria, en lo relativo a las expropiaciones rogadas». Y añade: «El PP no solo ha sido el culpable de la ruina de Vila-real, con un mal llamado urbanismo a coste cero por el que hemos pagado ya 40 millones y lo que nos queda. Ahora, además, puede estar detrás de la quiebra de la ciudad por no mover ni un dedo en su partido en València para que la Generalitat ampliara la moratoria». Una «pasividad» a la que ahora «se suma la sentencia del Tribunal Constitucional».

Mientras, la portavoz de Compromís, Maria Fajardo, critica las «formas y procedimientos» del ejecutivo socialista, con el que se han mantenido reuniones para llegar a acuerdos para aprobar el presupuesto.

Fajardo incide en que la situación económica del Ayuntamiento «es producto de los empastres del PP y también de los desastres de Benlloch». Y asevera que «en momentos de dificultad económica, no podemos regar con dinero público a todas las entidades externas --en referencia a la subvención anunciada para la iglesia arciprestal por su 750º aniversario-- que convenga al alcalde, porque la acequia que nutre de dinero a nuestro consistorio no es infinita y brota de los bolsillos de los ciudadanos».

“Vamos a seguir batallando, como lo hemos hecho hasta ahora, por que el urbanismo, los empastres y la deuda heredada del PP de Folgado y Casabó no lastren el futuro de Vila-real. Por eso les exigimos que, de una vez por todas, se pongan del lado de los intereses de Vila-real y no del “cuanto peor, mejor” para su partido”, concluye Gómez.

“Nuestro alcalde, José Benlloch, ha estado batallando desde el primer día para que el modelo urbanístico perverso creado por el PP de Folgado y Casabó no acabara llevándonos a la quiebra. Por eso, con mucho esfuerzo, logró aplicar una moratoria a la ley que se acababa este año. Por eso, introdujimos en la declaración institucional con las reivindicaciones de Vila-real para los próximos presupuestos de la Generalitat la exigencia de ampliar nuevamente la moratoria. Algo en lo que estuvieron de acuerdo todos los grupos”, recuerda la secretaria general de los socialistas. “Cuál ha sido nuestra sorpresa al comprobar que el PP, el mismo partido que firma los presupuestos, que gobierna y que, por tanto, está en mejor disposición de materializar una petición unánime del Pleno, ni siquiera ha traslado a su grupo en las Cortes la urgencia de buscar una solución al riesgo de quiebra de las expropiaciones rogadas que ellos mismos, el PP, han provocado en Vila-real”, lamenta.

Ahir, la població de Vila-real, es despertava amb la notícia que el Tribunal Constitucional havia decidit declarar la nul·litat de la moratòria de la Llei Urbanística aprovada per l’anterior Consell. Una decisió judicial que pot posar en una conjuntura més complicada, si cap, l’estructura econòmica de l’Ajuntament de Vila-real.

I, també aquesta setmana, els veïns i veïnes, així com els grups municipals de l’oposició, han conegut, a través de la premsa, la intenció de l’actual Equip de Govern socialista de dotar a l’Arxiprestal d’un conveni de 150.000€ a més de 15.000€ per a la realització d’actes durant les celebracions del 750é aniversari de la ciutat.

La portaveu de Compromís per Vila-real i diputada provincial ha declarat que «primer de tot m’agradaria subratllar que, des de Compromís, sempre reconeixem el valor del museu de l’Arxiprestal i agraïm la voluntat permanent d’aquesta entitat per mostrar el contingut i les obres d’un dels edificis històrics i cabdals de la nostra ciutat.»

«I per això -ha continuat Fajardo- la nostra crítica s’adreça a l’actual Govern socialista de Benlloch, a les seues formes i procediments administratius, i a la seua manca de diàleg amb la resta de grups polítics. Un govern que faria bé en recordar que no té la majoria absoluta.»

Durant les darreres setmanes, Compromís i PSOE a la ciutat de Vila-real, havien mantingut una sèrie de reunions per a treballar al voltant del préstec que, l’actual Equip de Govern, volia demanar a l’hora de fer front al pagament arran d’una sentència judicial.

«Ens havíem assegut amb el PSOE de Benlloch -ha aclarit Fajardo- amb la voluntat d’estalviar en tot allò possible i evitar demanar préstecs. Donada l’actual situació econòmica de l’Ajuntament, producte, d'una banda, dels “empastres” del PP i, d’altra, dels “desastres” de Benlloch, vam recordar a l’Equip de Govern la necessitat de dialogar i d’explicar a la població. En moments de necessitat econòmica, no podem arruixar amb diners públics a totes les entitats externes que convinguen a l’Alcalde, perquè la séquia que nodreix de diners el nostre Ajuntament no és infinita i brolla de les butxaques de veïns i veïnes.»

«Ens vam asseure amb el PSOE perquè estàvem disposades a proposar diverses opcions d’estalvi, però, novament, ens trobem que Benlloch segueix en la seua dinàmica de malbaratar diners públics mentre exigeix a l’oposició que aprove la sol·licitud d’un préstec. Li recordem a l’Alcalde que per arribar a acords cal parlar sobre les decisions i no utilitzar els mitjans per llançar propostes que, en cap cas, han estat dialogades, acordades o exposades a la resta de grups» ha conclòs la portaveu municipal.