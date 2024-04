Polémica por la destitución de la supervisora de matronas del Hospital de la Plana

La destitución de Soledad Carregui como supervisora del servicio de matronas ha causado rechazo entre profesionales sanitarios y asociaciones. Fuentes del centro sanitario justificaron el cese aludiendo a que es un puesto de libre designación en el que la gerencia del departamento puede designar a cualquier profesional que cumpla los requisitos para su desempeño, atribuyéndolo a un proceso global de diversos cambios en el organigrama del centro, así como en otros departamentos de salud.

Sin embargo, la medida no ha sentado bien en determinados colectivos. Desde la Asociación de Matronas de la Comunitat Valenciana han subrayado su firme apoyo a Carregui, «una figura clave en el Hospital La Plana, liderando con dedicación y compromiso el equipo de matronas durante varios años». «Su experiencia y su pasión por la atención obstétrica han sido evidentes en las mejoras significativas que hemos visto en la calidad de la atención para las mujeres embarazadas y las familias del departamento como para el resto del territorio nacional», señalaron en redes sociales.

Por su parte, en Instagram se colgó un mensaje en el que trabajadores del servicio así como las matronas de Atención Primaria y otros profesionales quisieron mostrar su rechazo ante lo que consideran una «injusta e injustificada» medida, valorando los 23 años de esta «luchadora incansable del derecho de las mujeres y el parto respetuoso».

Mensaje de apoyo a Soledad Carregui / INSTAGRAM

Por su parte, desde CSIF señalaron que era un cargo de confianza y que la han cesado por pérdida de la misma, con lo que volverá a su plaza. Desde CCOO Encarna Barragán señaló que en efecto es un puesto de libre designación, si bien destacó que «el servicio funciona muy bien y es una de las pioneras en la implantación de un parto más natural», preguntándose si no habrá sido una reacción política y una caza de brujas tras las críticas por la decisión de no incluir a casa de partos de Vila-real como un proyecto prioritario. Lamentó que «el servicio de ginecología y obstetricia de la Plana siempre ha sido una referencia» y se preguntó si como son las mujeres las que dan a luz esto no es prioritario. Hay que recordar que el nuevo Consell decidió aparcar el proyecto de la Casa de Partos que impulsó el Botànic .