La previa de la Champions | El Villarreal vuelve a ponerse el traje de matagigantes ante la Juventus

Unai Emery no dio pistas. Escondió sus cartas y no desveló ninguna de las incógnitas con las que viajaba a Turín el Villarreal CF durante los días previos al choque en el Juventus Stadium después de la victoria ante el Celta. Pero todo apunta a que Raúl Albiol, Étienne Capoue y Juan Foyth estarán en el once ante la Vecchia Signora. Y puede que Gerard Moreno también, pero es menos probable que para jugar de inicio, entre otras cuestiones porque lleva más de un mes inactivo. El Submarino afrontará con casi toda su guardia pretoriana el partido de los sueños, como se podría calificar el choque ante el conjunto italiano, verdadera leyenda del Calcio. El sueño no es otro que meterse por tercera vez en su historia dentro del top-8 de la Champions League. Sin duda, un gran sueño.

Para la ocasión, el técnico ha convocado a los 23 jugadores del primer equipo disponibles, salvo los descartados por lesión Paco Alcácer y Alberto Moreno, recién intervenido de una rotura de ligamentos. Incluso Rubén Peña ha viajado a Italia con la expedición, su primera citación después de romperse la clavícula ante el Sanluqueño en la Copa del Rey. Diferencias Emery ha vuelto a descolgar el traje de matagigantes del armario. La historia, las diferencias presupuestarias, la grandeza de la Juventus, la gran resonancia social de un de los ilustres del fútbol mundial… son los metadatos que identifican el compromiso de vuelta de esta noche (21.00 horas) entre la Vecchia Signora y el Villarreal. No es nuevo el rol de telonero para el club de la ciudad más pequeña de la Champions. Ni tampoco lo es el gran prestigio y el miedo que inspira este Submarino groguet cuando cruza las fronteras de los Pirineos. La Juventus es favorita con la boca grande, pero los italianos sienten un cosquilleo interior que les infunde algo más que respeto. No las tiene todas consigo Allegri, técnico del conjunto italiano, quien incluso se enfadó cuando le interrogaron en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Villarreal por el rol de favorito de la Juve. Una señal de inquietud y cierto respeto al Submarino. Rival muy peligroso ¿Cómo afrontará el partido Allegri? ¿Saldrá la Juventus a especular, esperar agazapado detrás a la espera de una genialidad de Vlahovic como en la Cerámica? ¿O intentará hacer valer su mayor potencial delante de su afición? Son incógnitas que no afectan para nada a Unai Emery, porque el Villarreal propondrá como siempre, fiel a su estilo, su deseo por mantener su constante idilio con el balón y tomar el control del juego. La única interrogante que presentan los amarillos, y a la que solo el técnico de Hondarribia posee la respuesta, es si arriesgará con Gerard Moreno de partida o será reservado para el segundo tiempo, también dependiendo del signo que tenga el encuentro. El posible once Despegadas las dudas de Capoue, Foyth y Albiol, que sí podrán estar en el once, Emery podrá alinear a su once de gala al completo, salvo Gerard, aunque todo a expensas de la apuesta final del entrenador. El once, que peleará esta noche por lograr la clasificación por tercera vez en la historia del Submarino en unos cuartos de la Champions League, tendrá al quinteto defensivo favorito de Emery con Rulli bajo palos, y Foyth, Albiol, Pau y Pedraza en la zaga, sin descartar la alternativa de Pervis Estupiñán en el lateral zurdo. En el centro del campo, la fórmula Lo Celso será, de nuevo, la llave del equilibrio táctico que siempre busca Emery, ubicado el argentino como segundo delantero, enganche, media punta o llámese como se quiere esa posición a la que el técnico considera como el termostato que confiere competitividad al equipo, situando a su lado a dos talentos como Parejo y Trigueros, con Capoue como el centrocampista de músculo y potencia. Yeremi o Chukwueze y Aranaut Danjuma completarán la formación de partida. El Villarreal preparó el partido en Vila-real y desestimó realizar su última sesión de trabajo en el mismo escenario del encuentro para volar a Turín en vuelo privado desde el aeropuerto de Valencia. El traje de matagigantes ya está preparado. La Juventus ya sabe cómo se las gastó el Villarreal ante otros grandes como la Roma, Inter de Milán, Arsenal o el United. Sí, se puede. Claro que sí.