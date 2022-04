El Villarreal no quiere otro 'caso Barça' y evitará la presencia masiva de hinchas del Liverpool en La Cerámica

El Villarreal CF no quiere otro caso Barça, que en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Europa League su estadio, el Camp Nou, tuvo cerca de 40.000 aficionados alemanes animando al rival, el Eintracht de Frankfurt. Es por ello que el club que preside Fernando Roig ha informado este viernes que, con vistas al partido de vuelta de las semifinales de Liga de Campeones ante el Liverpool FC, que se disputará en el Estadio de la Cerámica el próximo 3 de mayo, el club extremará los controles de acceso al campo para que no haya una presencia masiva de seguidores ingleses en las gradas.

Este partido ha sido declarado de alto riesgo, por lo que siguiendo las indicaciones de las autoridades, el club va a poner en marcha una serie de medidas con el objetivo de preservar la seguridad y que no se junten las aficiones. Solo afición inglesa en la grada para visitantes Estas medidas pasan por vender al Liverpool solo las entradas obligatorias, siendo la gran mayoría de la zona visitante acotada. Una vez agotadas las entradas de esa zona, no se venderán entradas fuera de España ni a seguidores de nacionalidad inglesa. Además, el club recuerda que la reventa de entradas es un delito, por lo que denegará la entrada al campo de seguidores visitantes que quieran acceder a los sectores destinados a la afición local. A lo que se suma que el club se reserva tomar acciones legales a aquellos socios que hayan revendido su entrada a aficionados visitantes.