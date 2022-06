La entrevista | Vicky Losada: «Es muy positivo que clubs como el Villarreal tengan equipo en Primera Iberdrola»

«Lo más bonito es poder inspirar a las pequeñas que sueñan con ser como nosotras», afirma Vicky Losada (Terrassa, 1991). La futbolista del Manchester City fue la gran capitana del Barcelona que logró el triplete la temporada 2020/2021, levantando la primera Champions para las azulgrana. También fue la primera jugadora en marcar un gol con la selección en un Mundial. Y, además de ser una referente en el fútbol, está volcada con el compromiso social por la igualdad y también con la comunidad LGTBI. Recientemente visitó Castelló, con el fin de presentar su biografía: Vicky Losada, capitana.

-¿Cómo ha visto la evolución del fútbol femenino desde sus inicios hasta los últimos años?

-Empecé jugando con siete años junto a niños y había comentarios discriminatorios en plan «las chicas no pueden jugar al fútbol». Luego, a los 15, debuté en Primera División y las condiciones eran muy diferentes. No éramos profesionales: entrenábamos de noche, con salarios de 300 o 400 euros, viajábamos en autobús todos los fines de semana, no había fútbol en la televisión ni nombres en las camisetas... Ahora parece que todo, de repente, ha explotado, aunque es trabajo de muchos años.

-Por ejemplo del Barcelona, club donde es una referente, ¿no?

-El Barça es como mi casa. Uno de mis sueños era levantar esa Champions de blaugrana y fue algo inolvidable. Es cierto que no había público, que fue lo único duro, pero es algo que no voy a olvidar: es un orgullo haber sido la capitana del primer equipo campeón.

-Este año se han visto en el Camp Nou varios partidos con más de 90.000, lo cual es un reflejo del gran progreso experimentado.

-Al final es señal de que si se visibiliza y se hace un buen márketing, llegan los resultados. Y es indicativo de que el fútbol femenino sí que interesa a la sociedad.

-¿Qué cree que le falta para seguir creciendo?

-Para empezar, creo que el fútbol masculino abarca muchísimo y que lo mejor que podemos hacer, es dejar de compararlos. Tenemos que dar más visibilidad en la televisión; que se vean los partidos es muy importante, aunque creo que estamos en el camino.

-A nivel provincial, el Villarreal está en Primera Iberdrola y el Castellón, lamentablemente, ha perdido la categoría de Reto Iberdrola, ¿cómo ve la situación del fútbol femenino en Castellón?

-Jugué contra Sara Monforte [actual entrenadora del Villarreal] cuando ella era futbolista y creo que es una persona que le ha dado un empuje muy bueno al Villarreal, porque tiene muchísima experiencia. Es muy positivo que clubs como el Villarreal tengan a su equipo femenino en Primera.

-Luego está el caso de Salma Paralluelo, que compagina el fútbol en el Villarreal y el atletismo con el Playas. ¿Qué cree que elegirá?

-La verdad es que es curioso. Siempre se había hablado de que si se decantaba por un deporte u otro, pero yo creo que sin duda ahora va a elegir el fútbol.

-Además, en Primera, hay varias futbolistas de Castellón. Como Gemma Gili, por ejemplo.

-Gemma es una gran amiga y compañera en el pasado, y la verdad es que está viviendo un momento muy especial. Es una de mis mejores amigas: hemos vivido momentos muy bonitos en el Barcelona y en la selección española. Muy contenta por ella, porque ha hecho Champions con la Real Sociedad y porque está teniendo un papel muy importante.

-¿Qué mensaje le mandaría a las niñas que sueñan con ser como Vicky o como Gemma?

-Que disfruten muchísimo del camino, que nosotras hemos peleado para abrir puertas. Y que compartan todo con sus compañeras y que sueñen porque, a veces, en el fútbol tiene que haber ese puntito de locura y, en ocasiones, los sueños se hacen realidad.