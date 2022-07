Salma Paralluelo ha anunciado en su cuenta de Instagram con un emotivo comunicado que abandona el Villarreal después de tres temporadas, una circunstancia que también ha sido anunciada por el propio Submarino de manera oficial. Como ya avanzó el Mediterráneo en la edición del viernes, la delantera zaragozana habría elegido el FC Barcelona para dar un salto en su prometedora carrera deportiva y centrarse en el fútbol de forma definitiva.

Estas fueron las bonitas palabras de Salma para despedirse del Villarreal.

"Me despido del equipo que me ha visto crecer estos tres últimos años. Solo tengo palabras de agradecimiento y orgullo hacia las personas que forman parte de este club. Por darme la oportunidad de llegar y hacer que me salten las lágrimas al tenerme que ir. En vosotros he encontrado una familia. Muchas personas que han puesto su cariño y su dedicación hacia mi, sea con palabras, gestos o el día a día en el trabajo. Gracias por dármelo todo. Es una suerte haber estado creciendo aquí, dejarme enseñar y cuidar por vosotros ha sido un gran acierto. Me llevaré todo lo recorrido y procuraré seguir haciendo sentir orgullosas a esas personas que siempre han confiado en mi. A todas mis compañeras, habéis hecho muy ser feliz aquí. Desde mi primer año hasta el último, gracias. Siempre os recordaré como mi casa".

Por su parte, el Villarreal también despide a Salma con este vídeo de su trayectoria como jugadora amarilla: "Muchas gracias por todo, Salma. Sigue disfrutando del camino. Desde el Villarreal te deseamos mucha suerte en tu nueva etapa personal y profesional".