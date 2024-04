La previa | El Villarreal B busca dar un golpe de autoridad ante el Sporting en El Molinón

En plena cuenta atrás para acabar la temporada y con el Villarreal B colista de la categoría (aunque a tres puntos de la permanencia), mejor no mirar las estadísticas ni los precedentes porque casi siempre saldría perdiendo el equipo de Miguel Álvarez comparado con el Sporting de Gijón. Esta sobremesa toda disputar una final. Y muy importante. El margen de error o de maniobra es muy pequeño y si no se quieren acabar todas las vidas, estaría bien ganar al histórico conjunto gijonés y en el no menos histórico estadio El Molinón-Enrique Castro ‘Quini’.

Qué más da que el Villarreal B lleve 168 días sin ganar lejos de casa y que sea el peor visitante de la categoría. Y qué más da que el Sporting sea de los más fiables en su feudo donde a lo largo de esta temporada con únicamente dos derrotas. Cuando más larga en la mala dinámica más cerca se está de romperse. El filial está jugando francamente bien, en casa y fuera, pero esos pecados de juventud de los que tanto habla Miguel Álvarez le han privado de arrancar más puntos en las visitas, o de haber ganado más puntos en La Cerámica.

No hay más remedio que ganar porque quedan únicamente seis jornadas y para marcar las diferencias, para recortar la desventaja, hay que encadenar victorias. Se ganó al Racing de Ferrol y tocaría enlazar otro triunfo en feudo gijonés. Así se podría abandonar el farolillo rojo y tener a tiro de piedra las plazas de permanencia.

Muchas ausencias

Se ha complicado la cosa más de lo previsto a lo largo de la semana. Primero se conoció la lesión del central Abraham del Moral, en el hombro, que dice adiós a la temporada. Y horas más tarde también trascendió que para esta cita tampoco estarán disponibles los laterales Dani Tasende y Lanchi, así como el central Stefan Lekovic. En total ocho ausencias porque estas se unen a las ya sabidas de Alberto del Moral, Víctor Moreno, Jordi Ortega y Hugo Pérez.

Así las cosas, las ausencias más preocupantes serán las de Lekovic, central fijo en los onces del filial amarillo, y también la del lateral izquierdo Dani Tasende que es de los futbolistas que más minutos llevan disputados en el presente curso liguero. El primero, si no hay novedades, será sustituido por Antonio Espigares, mientras que el segundo se reforzará con Carlos Romero. El torrentino verá retrasada su posición y de extremo volverá Javi Ontiveros.

Carlos Romero regresará al lateral zurdo tras la lesión del vigués Dani Tasende. / Juan Francisco Roca

Enfrente estará el Sporting de Miguel Ángel Ramírez que contará con varias bajas, entre ellas la del extremo driblador parisino Hassan Hasseim, cedido por el Villarreal y con la famosa cláusula del miedo que le impide jugar contra el equipo del que es propiedad. A todo ello, Rober Pier y Juan Otero no estarán por sanción, y por lesión están descargados Nacho Martín, Christian Rivera y Jonathan Varane, y duda hasta última hora tanto Víctor Campuzano y Axel Bamba.

Dos examarillos

De esos dos, sólo podrá jugar el delantero burgalés Mario González. Disputó 86 partidos con el filial amarillo y cuatro con el primer equipo. En total firmó 16 goles. El extremo parisino Haissem Hassan no podrá jugar con la cláusula de miedo. Está cedido por el Villarreal. De amarillo disputó 51 partidos con el filial y dos con el primer equipo.