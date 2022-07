Trigueros apunta alto sobre los objetivos del Villarreal 2022/23

Es el más veterano del vestuario junto con Mario Gaspar, lo únicos que llevan ininterrumpidamente en el Submarino desde el verano del 2012, es decir, esta es su undécima pretemporada consecutiva en el conjunto amarillo. Además, Manu Trigueros es el futbolistas que ha disputado más partidos oficiales en la historia del Villarreal CF, empatado con Bruno Soriano con 425 encuentros a sus espaldas. Por ello es una voz autorizada a la hora de analizar el devenir del presente ejercicio 2022/23.

El talaverano tiene muy claro que el potencial del Submarino les convierte en uno de los equipos top del campeonato español. «Debemos optar a plaza Champions en LaLiga, la plantilla tiene nivel y está preparada para estar arriba toda la temporada», ha confesado este miércoles, en su comparecencia previa a viajar hacia Portugal con vistas al duelo del jueves ante el Sporting Clube lisboeta (22.00 horas, Gol).

Es más, para el centrocampista el reto radica en «optar a terminar la temporada entre los cuatro primeros, acabar tercero o cuarto debe ser el objetivo». «Tenemos que dar un paso más en LaLiga, el equipo tiene calidad, un gran entrenador y la exigencia es máxima, por hemos debemos aspirar a lo máximo conscientes de cuál puede ser nuestro techo», ha insistido.

La Copa del Rey y la Conference League

Pero no termina ahí la cosa, futbolista groguet no oculta que, en lo personal, tiene otras ambiciones: «En la Copa del Rey tengo una espinita clavada, es momento de buscar llegar a la final, de hacer disfrutar a la afición y, por qué no, de que vuelvan a ilusionarse con un título. Debemos cambiar nuestra dinámica en la Copa».

«Y, además, tras haber ganado la Europa League, sabemos que somos uno de los mejores equipo que participará en la Conference League, por ello debemos aspirar a lo máximo también en esta competición», ha recalcado el mediocentro.

Un Trigueros reconoce que «la competencia en este club es máxima», pero que como en cada temporada que comienza, «voy a darlo todo para seguir contando con la confianza del entrenador».

«Si estoy al 100%, soy un jugador que le puedo aportar mucho al equipo, como he demostrado en las diez temporadas anteriores. Tiene mucho mérito llevar tanto tiempo en un equipo y jugando, y voy a trabajar para que siga siendo así», concluyó Manu.