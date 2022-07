Un sobresaliente Reina guía al Villarreal a una nueva victoria (0-1)

El Villarreal continúa de dulce en esta pretemporada. A 19 días del estreno liguero ante el Valladolid, el conjunto amarillo aprobó con nota el cuarto test veraniego, venciendo al Stade de Reims con un tanto de Boulaye Dia y un recital de Pepe Reina.

Como era de esperar y tan solo 48 horas después de vencer al Borussia Dortmund, Unai Emery cambió por completo el once titular con el principal objetivo de repartir minutaje a toda su plantilla, y al mismo tiempo, evitar la sobrecarga de los futbolistas que jugaron más minutos frente al cuadro alemán.

Reina y Dia, protagonistas

Pepe Reina y Boulaye Dia fueron las dos principales novedades en el once. El portero de 39 años, que no había debutado, volvió a defender la portería del Submarino 17 años después y firmó un partidazo con cinco excelentes intervenciones. Por su parte, el delantero senegalés, envuelto en rumores sobre un posible traspaso, volvió a jugar y anotó el gol de la victoria.

El técnico de Hondarribia formó con 4-4-2 en un híbrido entre veteranos y noveles. Un encuentro que arrancó con poco ritmo y un Villarreal dominador con el balón. No en vano, los primeros treinta minutos fueron insípidos y no hubo ocasiones de gol. Sin embargo, pasada la media hora, el Stade de Reims agitó el duelo con dos acciones consecutivas que cambiaron el rumbo del choque.

Efectividad... y paradones

Agbadu se sacó un trallazo desde la frontal, pero apareció la figura de Reina, que se lució con una gran estirada. Acto seguido, volvió a salvar el gol del cuadro francés mostrando unos excelentes reflejos. Se rebeló un cuadro groguet que sigue con una descomunal pegada. Boulaye Dia, en la primera clara oportunidad del conjunto amarillo, remató con la zurda desde la frontal para batir a un Pentz.

En el segundo acto llegó el carrusel de cambios. El Stade de Reims se lanzó en busca del empate, pero se topó con el portero amarillo... y con el palo. Mientras tanto, los de Emery continuaron firmes con su plan de partido, defendiendo de forma sólida con Albiol a los mandos y esperando los espacios para intentar sentenciar el partido. Gerard Moreno dispuso de varias ocasiones para rematar el duelo y Reina esfumó cualquier opción de empate con otras dos intervenciones de mucho mérito. Tres victorias seguidas para el Submarino.