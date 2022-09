¿Cómo juega el Hapoel Beer-Sheva? El completísimo informe sobre el rival del Villarreal

Los especialistas en fútbol internacional afirman que el sorteo de la fase de grupos de la Conference League, en el que el Villarreal CF quedó encuadrado junto al Hapoel Beer-Sheva, Austria Viena y Lech Poznan, fue benévolo. Y razón no les falta. Por diferencia de presupuesto, calidad en la plantilla y potencial deportivo, el Submarino es claramente superior. Pero, como dejaron patente los polacos en la primera jornada del Ciutat de València (los amarillos ganaron in extremis por 4-3), cualquiera de los tres rivales puede complicarle la existencia en caso de no competir con la máxima exigencia. Ahora le toca el representante israelí, un tapado con mucho peligro.

El estadio es un pequeño infierno El Toto Jacob Turner Stadium es incómodo, pues los amarillos tendrán que aislarse del ensordecedor ruido de los 16.000 espectadores que llenarán las gradas. Se trata de un recinto moderno, inaugurado en el 2015, en el que el conjunto del Néguev fragua gran parte de sus éxitos, al tratarse de un estadio en el que la grada está encima del campo, sin apenas separación. El técnico, leyenda de los ‘Ha Gmalim’ Beerseba está situada en el desierto del Néguev, donde nace el apodo del equipo, conocido como los Ha Gmalim (Los Camellos) y cuyo técnico es Elyaniv Barda, quinto máximo goleador del club. Natural de la ciudad, militó en el Hapoel en dos etapas. Era una estrella en la selección, además de una leyenda del club. Se retiró en 2018 y, desde entonces, ha ejercido como segundo entrenador, jefe de ojeadores, director deportivo y, desde marzo, primer entrenador. Ha impregnado un carácter más competitivo y ganador al Hapoel, con el que ha conquistado la Copa y la Supercopa de Israel. Así es el Hapoel Beer-Sheva, el curioso rival del Villarreal en la Conference El sistema: entre el 4-3-3 y el 3-4-1-2 a la contra Barda apuesta por el fútbol ofensivo, alternando el 4-3-3 y el 3-4-1-2, con un enganche por detrás de los delanteros, como en la primera jornada de la Conference ante el Austria Viena (0-0). Suele jugar con defensa de tres centrales y laterales de largo recorrido, dos pivotes y tres jugadores ofensivos; o, en su defecto, una línea de cuatro, con dos pivotes, un enganche y tres atacantes. Al equipo de Barda le gusta esperar al rival en su campo, con la presión retrasada hasta la medular para intentarle sorprender a la contra con rápidas transiciones tras robar balón. La defensa: cierra con tres o con cuatro El israelí Omri Glazer, internacional absoluto, es el portero. Es atrevido para sacar el balón jugado con los pies, con reflejos y ofrece garantías por arriba. Está resguardado por una línea de tres centrales o cerrando con cuatro, en función del rival. En Viena apostó por la experiencia de tres centrales como Eitan Tibi, un fijo en la selección de Israel que también puede jugar de lateral en ambos costados; el omnipresente Abu Abaid, también internacional que se adapta a cualquier posición de la zaga; y toda una institución en el club como el portugués nacionalizado israelí Miguel Vítor, que juega más centrado y con una buena salida de balón. En los laterales, en línea de cuatro opta por Abu Abaid o Tibi como versión más defensiva, si bien lo habitual es que alinee a Or Dadia y al portugués Hélder Lopes (jugó en Las Palmas), ambos con proyección, llegada a línea de fondo y buen pie para centrar. La medular: dos pivotes y un ‘jugón’ delante El doble pivote es innegociable. Dos mediocentros dinámicos, que se aplican e implican en la recuperación y con buen primer pase: el argentino nacionalizado israelí Mariano Bareiro y Shay Elias. Este con mayor libertad y aquel, más posicional. Por delante, Shapi Suleymanov, cedido por el Krasnodar e internacional sub-21 por Rusia. Un jugador diferente, que se mueve bien entre líneas, rápido en la conducción, llegada y buen pasador. La delantera: Hemed y Hatuel, los peligros Barda alterna dos hombres arriba con dos extremos y un punta. El 9 es Tomer Hemed, veterano internacional israelí que jugó en el Mallorca y el Almería. Un tanque poderoso de espaldas y, sobre todo, un rematador de área. Junto a él, o abierto a banda, el explosivo Rotem Hatuel, rápido y desequilibrante. Otra alternativa puede ser Ramzi Safuri (de exquisita técnica, puede ser mediapunta o irse a la banda), el ejecutor del balón parado. Además, el ghanés Eugene Ansah es un veloz extremo. Y como relevo de Hemed está Astrit Selmani, delantero sueco internacional por Kosovo que ha llegado este verano del Hammarby.