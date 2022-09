El Villarreal, de nuevo en vilo por Gerard Moreno

Gerard Moreno es el buque insignia del Submarino, el jugador franquicia. Así que cualquier percance, por nimio que pueda suponer de entrada, supone un golpe en su línea de flotación. Sobre todo después de la pasada temporada, en la que entre lesiones y periodos de recuperación, estuvo fuera del equipo prácticamente en la mitad de la competición. El pasado domingo, en el arranque del segundo tiempo contra el Betis (1-0), volvieron a encenderse las alarmas en el Villarreal CF.

El barcelonés pidió el cambio por unas nuevas molestias en los isquiotibiales de la pierna izquierda. El alcance de la lesión, la verdadera envergadura del contratiempo, queda a expensas del examen médico al que, según el club, será sometido este martes.

Unai Emery no dudó en afirmar, al término del encuentro del Benito Villamarín (el primer gol en contra significó, además, la primera derrota en cuatro meses, incluyendo los encuentros de aproximación al inicio de la campaña), que la sustitución del 7, todavía con el 0-0, afectó al equipo, tanto en lo futbolístico como en lo emocional. Si el entrenador lo dice, es porque resulta evidente. Ni 10 minutos después, un palpable desajuste desembocó en el 1-0 de Rodri Sánchez, que acabó con la condición de invicto (e imbatido) de los amarillos en LaLiga Santander.

Mediterráneo publicó ayer la primera valoración del futbolista. En caliente, todavía sin haber abandonado el estadio, Gerard hablaba más de vibraciones que de realidades. Pero, a menudo, la apreciación personal es la que termina por prevalecer, pues no hay nadie que conozca el cuerpo humano como uno mismo, sobre todo con el historial médico tan reciente: «No tengo buenas sensaciones. No he notado un pinchazo como tal, sino una sobrecarga», matizó antes de subrayar la elevada «sensibilidad en los isquios».

¿Rotura o sobrecarga?

En este caso, la preocupación quizás, es menor, porque habría esquivado una rotura que ya le podría alejar de los terrenos de juego un mes. Pero, después de hasta cinco episodios de percances musculares en el ejercicio pasado (principalmente, en el sóleo de la pierna derecha), que le llevaron a perderse (entre las lesiones propiamente dichas y los consecuentes periodos de readaptación posteriores, que eran más conservadores para evitar recaídas) más de 20 partidos, conviene ser cauto. Incluso de si se trata de una simple sobrecarga.

Lo más inmediato

El 7 del Villarreal no jugará este jueves contra el Hapoel Beer-Sheva en Israel, en la segunda jornada de la Conference League (fue suplente el pasado jueves contra el Lech Poznan, en el Ciutat de València). Y, muy posiblemente, tampoco esté el domingo frente al Sevilla en Orriols. Además, Gerard ya puede ir despidiéndose, seguramente, de formar parte el viernes de la lista de convocados por Luis Enrique Martínez frente a Suiza en La Romareda de Zaragoza y Portugal en Braga, que cerrarán la fase de clasificación de una Roja que intentará meterse en la final a cuatro de la Liga de Naciones. Los groguets retomarán la competición doméstica el 1 de octubre, en Cádiz.

La 'enfermería'

La presumible ausencia del barcelonés para los próximos encuentros llega cuando Arnaut Danjuma todavía no se ha recuperado del problema de tobillo que arrastra desde hace más de medio año y que le mantiene inédito desde los primeros compases de la pretemporada.

Pepe Reina, Alberto Moreno, Juan Foyth y Manu Trigueros completaron las bajas del Submarino en el Villamarín, lo que reduce el margen de maniobra de Emery en estos primeros pasos en la Conference, después de que, frente a los polacos, hubiese alineado un once enteramente nuevo respecto al del compromiso liguero anterior. De hecho, ninguno de los titulares contra el Lech Poznan repitió, de entrada, en Heliópolis.