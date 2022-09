Los tres pilares que sustentan el Villarreal de Emery

Todo gran edificio debe basarse en unos cimientos sólidos que sustenten el resto de su estructura. Esa máxima del mundo de la construcción ha aplicado Unai Emery en las tres temporadas que lleva al frente del Villarreal CF a la hora de confeccionar y cohesionar su bloque futbolístico. Un edificio, el Submarino, basado en tres pilares fundamentales que son los líderes y pesos pesados tanto dentro como fuera del rectángulo de juego.

Son los hombres fuertes de Unai Emery, aquellos que siempre dan la cara, esos que no se borran, esos que siempre rinden y que cuando no lo hacen, el equipo se resiente. Raúl Albiol, Étienne Capoue y Dani Parejo representan esa estirpe de futbolistas de los que ya no quedan. Esos que su mente no está puesta en las redes sociales, sino en el verde ya que, incluso, son hasta futboleros.

El liderazgo de Albiol

Ha ganado un Mundial y dos veces la Eurocopa con España y todos los títulos de clubs que existen, menos la Liga de Campeones, con el Valencia, Real Madrid, Nápoles y Villarreal. En el club sabía que la llegada del central de Vilamarxant supondría dar un salto de calidad en la plantilla, una circunstancia que Emery, nada más llegar, vio como un filón: el brazalete para Albiol. El valenciano, de 37 años, cumple su cuarta temporada en la entidad y es el líder del vestuario.

Profesional de los pies a la cabeza, implicado tanto con los canteranos como con la sociedad vila-realense y de la provincia en general, el defensa es la proyección del técnico en cada partido y es una de las claves para haber ganado la Europa League hace dos temporadas, alcanzar las semifinales de Champions el pasado ejercicio y aspirar a todo este año.

Parejo, el cerebro

A la vez que Emery llegó ahora hace tres temporadas Dani Parejo, capitán e ídolo en el Valencia que ahora es lo propio y el gran referente deportivo en el Villarreal. Con 33 años, su fútbol sigue siendo magia pura y es quien gestiona los tempos de los partidos. Con él sobre el campo, se juega al son que marca en cada momento, siempre aderezado por una precisión milimétrica en el pase y una visión de juego al alcance de muy pocos.

Capoue, el escudero

No hay líderes sin escudero, y Albiol y Parejo tienen a uno con nombre y apellidos: Étienne Capoue, centrocampista francés que también llegó en la primera temporada de Emery en el Submarino, aunque en esta ocasión en el mercado invernal (enero del 2021). Apodado Padre por sus compañeros, a sus 34 años, el de Niort es el alma y la alegría en el vestuario y el motor y el pulmón en el campo.

Sin líderes así no se entendería el crecimiento deportivo y en ambiciones de un Villarreal que tiene en Albiol, Capoue y Parejo en sus tres pilares fundamentales.