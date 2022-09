La renovación de Emery, prioridad en la agenda del Villarreal

Tengo un sentimiento de privilegio por entrenar con las posibilidades que me ofrece el Villarreal CF». Emery dixit. El matrimonio entre el técnico de Hondarribia y Fernando Roig sigue en buen momento. Después de tres años de intensa relación, las dos partes se sienten felices. El contrato del primer entrenador en lograr un título para el Submarino concluye este próximo 30 de junio. No sólo se ha cumplido lo firmado en su momento, sino que la intención de la cúpula amarilla es prorrogarlo y no solo un año sino por más tiempo.

La renovación de Unai es uno de los temas que tiene encima de la mesa Roig Negueroles para solucionar. El Villarreal es un club de proyectos y que suele primar la continuidad de sus técnicos. Manuel Pellegrini dirigió al equipo durante cinco temporadas y Marcelino García Toral, cuatro años y medio. Emery se colocará este año como el tercero en duración con tres campañas al frente del equipo. Y todos quieren que siga. Del actual entrenador del Villarreal no solo se valora el logro de alcanzar una Europa League y la gran campaña de Champions con la que se alcanzaron, por segunda vez, unas semifinales eliminando al Bayern y a la Juventus. Es evidente que por sí solos son argumentos de peso, pero su implicación y su dedicación refuerzan todavía más la tesis de la prórroga de su contrato. Al margen quedan diferencias en la planificación deportiva en la que siempre existen distintos puntos de vista. Es tan cierto, como que el propio Emery siempre acaba aceptando, y defendiendo, lo que se acuerda de puertas para adentro después de defender sus criterios, pero haciendo suyo lo que el club decide. Enorme cartel En el Villarreal no pasa desapercibido que Emery es un técnico con un gran cartel. Su nombre volverá a estar en la agenda de clubs importantes, como ya lo estuvo hace unos meses cuando se asoció su nombre al Newcastle. La cotización del actual entrenador ha subido todavía más en este tiempo. Emery está plenamente identificado con la familia Roig y con la idiosincrasia del club. Además, dirigir al Villarreal le permite estar cerca de su residencia habitual y junto a su familia. Son puntos favorables a decantar su decisión por la continuidad en el Villarreal. Por otra parte, está la autoexigencia del propio técnico con el cumplimiento de sus objetivos, que esta temporada se centran en pelear por un puesto Champions, misión complicada, pero que vuelve a estar al alcance del club al no contar con la máxima exigencia competitiva de jugar la Liga de Campeones que tuvo la pasada campaña. El objetivo prioritario de este año es LaLiga y por ello Emery está dosificando a sus jugadores en la Conference, utilizando el fondo de armario y otorgando amplitud al plantel, con lo que se fomenta la competitividad lo que redunda en un máximo rendimiento. Emery sabe que dispone de la entera confianza del club y su continuidad es una decisión que debe adoptar él mismo, pero que en el Villarreal se pretende cerrar para respaldar la confianza que se tiene en su trabajo. Negueroles ya piensa en el proyecto Emery 4.0.