Las historias y anécdotas relacionadas con el Villarreal están en auge en los últimos días. Si la pasada semana Mediterráneo se hizo eco del 'troleo' de Joan Capdevila a Borja Valero, anécdota que el propio centrocampista madrileño relata en el libro de sus memorias, 'Un altro calcio', ahora ha sido Jaume Costa el que ha desvelado un curioso episodio vivido en el vestuario del equipo amarillo.

El lateral zurdo valenciano, que ahora defiende la camiseta del Mallorca en Primera División, ha recordado en 'El Chiringuito' el que fue uno de sus peores tragos como futbolista de la primera plantilla del Villarreal, en la época en la que Marcelino García Toral estaba al frente del equipo.

Jaume Costa recuerda esa anécdota como una de las más embarazosas de su longeva trayectoria en el fútbol profesional. "Estaba en el vestuario, escuchando a Michael Jackson, empecé a hacer los movimientos de Michael Jackson y de repente choqué con alguien. Yo pensaba que era el utillero y le pegué en las partes bajas y le dije ¡pollita! Y me giré y era Marcelino", el entrenador en aquel entonces del equipo, famoso por imponer una disciplina 'espartana' en sus vestuarios.

"Me puse rojo. Estaban Musacchio, Cani...", cuenta el defensa, que también recuerda la cara de sorpresa de Marcelino ante aquella extraña situación. "Está claro que no se lo esperaba y me dijo: '¿Pero tú...?". "Casi me mareo y me caigo al suelo en aquel momento".

La curiosa anécdota entre jugador y entrenador no paso factura a la relación entre ambos. Posteriormente, Marcelino dio el visto bueno a la llegada, como cedido, de Jaume Costa al Valencia, donde volvieron a coincidir. "Es exigente, como debe ser un entrenador. Me llevo genial con él", apunta Jaume Costa sobre el técnico asturiano.