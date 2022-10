Si el Villarreal B quiere sumar los tres puntos este sábado en el partido de LaLiga Smartbank frente al Burgos en el Mini Estadi (21.00 horas), deberá hacer lo que ninguno de los rivales contra los que se ha enfrentado la escuadra castellana ha hecho: marcarle un gol. Por el momento su casillero está con dos goles a favor y cero en contra. Ni en El Plantío ni fuera de casa han logrado batir su portería. Son 630 minutos con la portería imbatida y eso quiere decir que el duelo sabatino será de pico y pala. De mucho trabajo y de no desistir.

Si de algo puede presumir el filial amarillo es de poseer muy buena dinamita en su equipo. Buenos artilleros capaces de descifrar la combinación de su caja fuerte. Además, esa racha no le va a durar toda la temporada al conjunto blanquinegro y algún día alguien le tendrá que marcar el primer gol. Los burgaleses tampoco destacan con su faceta anotadora: dos goles que le han valido seis puntos. Casi nada.

Importante baja

El Villarreal B llega a esta cita tocado por la lesión de Sergio Lozano que mínimo estará un mes sin poder jugar. Y ya se comentó hace algunas semanas que sin él el filial no sabe lo que es ganar. La pasada temporada se perdió seis partidos (por lesión o sanción) y la escuadra vila-realense no ganó. Esta temporada continúa el infortunio. No pudo jugar contra el Granada por sanción y perdió por 3-0. Otra buena estadística para romper esta noche.

El técnico Miguel Álvarez afronta este partido con otras bajas. Junto a Sergio Lozano tampoco estarán Pablo Iñiguez, Álex Forés, Carlo Adriano e Iker Goujón. Volverá a estar disponible el delantero Fer Niño, siendo duda Carlo Adriano.

El rival

El Burgos, por su parte, el técnico Julián Calero finalmente sí que podrá contar con el central Grego Sierra, otra cosa es que sea titular. Se retiró la semana pasada en el descenso del partido contra el Levante y las pruebas realizadas no detectaron lesión. Los que no podrán jugar son Andy, Badiashile y Javi Pérez.