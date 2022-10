Unai Emery se mostró dolido tras la derrota del Villarreal ante la Real Sociedad, pero reconoció que fue justa: "Nuestro primer tiempo ha sido muy pobre y me hago responsable. La Real ha sido mejor". El técnico apuntó que el plan A no les salió como esperaban: "Nos hemos sido capaces de salir. Estos partidos los hemos jugado y nos habían salido bien. La clave era pillar un contraataque y evitar el gol". Un gol que cambió el planteamiento inicial para buscar la reacción "En la segunda parte hemos ido hacia arriba, queríamos abrir el partido. Ellos lo han aprovechado y han tenido varias ocasiones, pero nosotros hemos tenido algunas opciones de gol. Ante el Austria de Viena entraron, pero hoy no".

El de Hondarribia valoró como insuficiente la situación en Liga y destacó que les están penalizando tantos partidos a domicilio: "Ocho jornadas. Seis fuera de casa por las circunstancias. Era un reto difícil, pero las primeras victorias nos hacían ser optimistas. Hoy no hemos merecido más y nos vamos con cero puntos. Los equipos en casa son más fuertes. La clasificación nos deja en una situación intermedia que no estamos cómodos". Respecto al estilo de la Real Sociedad, elogió a Imanol y su forma de jugar: "Está teniendo un proceso muy bonito y eso lo refleja el equipo". El plan del contraataque no salió Por último, Emery explicó que su idea era encontrar a Danjuma para atacar los espacios: "Danjuma está entrando físicamente, igual la primera que ha tenido podría haberse ido. Yeremy se hundía mucho y no hemos sido capaces".