La previa | El Villarreal B busca el triunfo ante el Andorra

Son cinco jornadas seguidas sin ver ganar a un Villarreal B que esta tarde recibe en casa la visita de un Andorra muy empalagoso y complicado de sorprender. Un rival incómodo que llega en el peor momento, porque el equipo de Miguel Álvarez sigue sin ganar lejos de casa desde la primera jornada y, en el Mini Estadi ya ha dejado escapar hasta seis puntos. Hoy, por muchas razones, tiene que ser el día clave para reencontrarse con la victoria ante la afición (16.15h).

Tras doblegar al Lugo en Vila-real, la escuadra grogueta no ha vuelto a celebrar una victoria. Y de aquel 3-1 han transcurrido cinco encuentros que ha saldado con dos derrotas y tres empates. El objetivo no es otro que revertir la situación y, para ello, es necesario una intensidad mucho mayor en los partidos y saber que los encuentros duran más allá del minuto 90 para no verse sorprendido como sucedió el pasado fin de semana en el campo del Zaragoza.

Enfrente habrá un rival con muy buenas hechuras, con la garra y el genio de su entrenador, el joven Eder Sarabia, pero que llega a esta cita tras encajar dos derrotas consecutivas, ambas en casa (Burgos y Alavés). A todo ello, los andorranos sólo han ganado un partido como visitante (en Oviedo), a parte de arrancar empates en los feudos del Mirandés, Albacete y Málaga. Las dos derrotas fueron frente al Sporting de Gijón (4-1) y Las Palmas (2-0).

Las novedades

Para esta cita el Villarreal B repetirá las mismas bajas (cuatro) que ante el Zaragoza, y además su once se asemejará más al de la segunda parte en La Romareda. Así las cosas, Sergio Lozano, Iker Goujón, Pablo Íñiguez y Juan Carlos Arana se perderán este encuentro por lesión, si bien Esmoris y Antonio Pacheco podrían recuperar la titularidad.

El Andorra de Eder Sarabia afronta esta cita con las bajas del lesionado Alexander Petxarroman, lateral donostiarra, así como el mediocentro Rubén Bover. El conjunto andorrano también podría presentar varios cambios en su once tras las dos derrotas consecutivas que arrastra.

Será la cuarta vez que estos dos equipos se enfrenten en liga, así que más o menos ya se conocen bien. El técnico del filial, Miguel Álvarez, dijo al respecto que «llevamos tres años enfrentándonos. El primer año nos golearon y el segundo el plan de partido fue otro y pudimos sacar los seis puntos, también con la fortuna que existe en el fútbol». Agregó del andorrano que es un rival que «te somete» y «es el mejor en cuanto a juego asociativo, pero en el fútbol hay más armas». «Nosotros estamos intentando no perder nuestra idea de juego asociativo», concluyó Álvarez.