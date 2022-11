La crónica | El Villarreal, en caída libre con Setién en el centro de las miradas (0-2)

El Villarreal sigue sin levantar cabeza en la era Setién. Ahora es un equipo desnortado y totalmente roto que ha iniciado una peligrosa caída libre. Y lo peor es que la huida de Emery ha desatado una enorme fractura social entre la afición grogueta que emitió su particular juicio con todo el estadio gritando el "Quique vete ya". El técnico santanderino está en medio de una borrasca con todo el diluvio cayendo sobre su figura, cuando apenas ha podido trabajar con su nuevo equipo, aunque su mayor pecado ha sido no dar continuidad a lo que funcionaba.

Los amarillos, con el nuevo técnico, siguen sin conocer el triunfo y ante el Mallorca (0-2) se vivió la primera derrota como local. Pero peor que perder volvió a ser la pésima imagen de un conjunto que partía como aspirante a las plazas Champions y que parece, por momentos, haberse olvidado de jugar al fútbol. Mucho balón (71% de posesión) pero solo dos tiros a puerta. ¿Podrá virar el rumbo Setién? Esa es la gran incógnita de un Villarreal al que le ha dado la espalada hasta la suerte.

Mucha posesión, poca pegada

La estadísticas te pueden llevar a engaño y si atiendes a ellas con frialdad. Con casi un 80% de posesión del balón, el Submarino no tiró una sola vez entre los tres palos de la portería del Mallorca en la primera parte y se marchó al vestuario con un 0-1 en contra.

Lo tuvo muy fácil el equipo de Aguirre para anestesiar el fútbol control de los amarillos. El técnico mexicano ordenó un repliegue intensivo y cerró cualquier línea de pase para que los ideólogos groguets pudieran filtra una asistencia que desprendiera el más mínimo atisbo de peligro.

El conjunto bermellón tuvo dos claras. La primera, al romper Jaume Costa el fuera de juego, partiendo desde su propio campo y plantándose solo ante Rulli. Por suerte, el examarillo no tiene madera de delantero porque la ocasión fue clara.

Y la segunda sí concluyó en gol. Dani Rodríguez le ganó la espalda por el carril zurdo a Alberto Moreno, muy solo en labores defensivas, y dejó a Muriqi en posición de remate y a la media hora batió al portero argentino, sin opción alguna de hacer nada (0-1).

Todo en el día en que Setién decidió equilibrar más el sistema táctico, acumulando más hombre en el centro del campo. Pero no era una cuestión de resguardarse más en esta ocasión, ni tampoco de actitud porque no se le podía discutir a sus hombres su entrega, pero sí su falta de ideas.

No sabe a qué juega

El Villarreal no sabía a qué jugaba ante un rival que no hizo más que regalarle el balón. Las sensaciones no eran buenas y la grada comenzaba a emitir mensajes de disconformidad ante el desbarajuste general de un equipo que en solo dos semanas sigue en proceso de descomposición, como si hubiera perdido todos los conceptos interiorizados en la era Emery.

En medio de todo, un posible penalti a Danjuma que el VAR ni tan siquiera revisó. Y el Mallorca presionando muy fuerte en tres cuarto de campo. La concatenación de pases del rival y su ficticio dominio del juego se producían en tierra de nadie, donde los baleares querían.

Respuesta de Setién

La respuesta de Setién, que también parecía con tan pocas ideas como el equipo, fue sustituir a Trigueros por Jackson y regresar de nuevo a un 4-3-3. Pero lejos de mejorar las cosas, los nervios y la desesperación hacían mella en el organismo del Submarino. Incluso el Mallorca apuntaba peligro cada vez que se aproximaba al área.

Ni la fortuna se puso la camiseta grogueta. El único tiro con intención del Submarino fue uno de Chukwueze que escupió el poste. El equipo amarillo seguía con buena actitud, pero con una alarmante aptitud alimentada por la impotencia y desesperación que transmitían los de Setién.

El peor Villarreal de la década

Y el Mallorca sacó partido del peor Villarreal de la década. Una acción mal defendida en la frontal del área concluyó con el 0-2 con un remate de volea de Amath. El Submarino estaba tocado y hundido. La grada estalló y el Ciutat de València puso su foco en la figura del técnico: "Quique vete ya". Todo el estadio al unísono como hacía años no se escuchaba y eso que el nuevo técnico solo lleva dos semanas en el cargo tras las espantada de Unai Emery, uno de los grandes responsables de esta situación que vive el Submarino, en caída libre. ¿Podrá Setién levantar esta situación?