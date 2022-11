El futuro del Villarreal CF | Toda la presión sobre Setién

La mala dinámica deportiva, con tres derrotas y un empate en cuatro partidos oficiales y, lo que es peor, la pésima imagen ofrecida por el equipo con el santanderino en el banquillo, hicieron saltar todas las alarmas en el seno del club, con su puesto en entredicho y la plantilla dividida.

La derrota ante el Real Mallorca y, especialmente, la imagen de impotencia de los jugadores, derivó en una serie de acontecimientos desde la noche del pasado lunes, con el entrenador en el disparadero.

El preparador santanderino se reunió con Fernado Roig, Roig Negueroles y Miguel Ángel Tena, el director de fútbol del club, el pasado lunes por la noche para analizar la situación y, según el técnico, le trasladaron su confianza.

La opinión del técnico: "¿Destitución? Eso no me lo preguntéis, no depende de mí"

En medio de toda la vorágine que está viviendo el técnico, a Quique Setién no le quedó otra ayer que dar la cara. Era día de previa de un partido, ante el Espanyol, que parece haber quedado en un segundo plano, aunque haya mucho más que tres puntos en juego esta noche.

Evidentemente, el encuentro de hoy pasó de puntillas, teniendo que tratar temas muy incómodos pero inevitables como los relacionados con su futuro.

Ante la posibilidad de que tenga que dejar el equipo, pese a que hace solo dos semanas que se hizo cargo, señaló que se centra en lo que puede controlar: «Lo de fuera no me compete y no lo puedo controlar. Lo que quiero es que mis jugadores den lo mejor de sí mismo y nada más».

No quiere oír hablar de destitución

No pudo evitar afrontar la pregunta obligatoria sobre si teme por su destitución: «¿Destitución? Esas cosas no me las preguntéis, no depende de mí. Yo me hice entrenador y sabía que estas cosas pasan. Eso es cosa suya». A su vez, confesó que tiene apoyo total de la cúpula directiva: «El club me ha trasladado la confianza, todos queremos ganar y es muy importante, pero yo no tengo una varita mágica. Estamos en un momento en el que está costando, los jugadores ya tienen una madurez de tiempo, por lo que saben que las rachas vienen. Yo hago lo mismo».

De los jugadores, el entrenador del Villarreal aseguró que los ve «receptivos» y que tratan de aplicarse, pero que no tienen el sentir de cada uno y que aunque es seguro que todos no piensan lo mismo, está convencido de que «lo van a hacer».

«Hay algunos que son reticentes, pero eso suele pasar. A otros les viene mejor lo que yo hago y que en otro contexto le va peor, pero lo importante es que vayamos todos a la vez. Yo sé que si no gano el murmullo va a estar ahí. Si ganamos las cosas cambian y no estaríamos hablando de esto. Esto es fútbol. Cada equipo lo hace a su manera y todo vale, esta es la nuestra», dijo.