Informe | Los deberes de Quique Setién en el Villarreal

Llegó en medio de una tempestad, la que dejó Unai Emery tras abandonar el timón del Submarino en plena temporada, sin previo aviso y en busca del dorado de la Premier League. Todo ello le cogió desprevenido, casi retirado, disfrutando de la paz que le da su Cantabria natal. Pero en el siglo XXI es muy difícil decirle «no» al Villarreal CF si te gusta el fútbol. Y Quique Setién lo ama, lo vive, lo saborea..., lo disfruta. ¡Es su pasión!

Por dicho motivo, no dudó en dejar a un costado la comodidad que le daba vivir en Santander, desayunar con sus amigos y matar el gusanillo del fútbol algunas tardes en un club de un barrio de su ciudad, como ayudante del entrenador de un equipo juvenil, el Marina.

Tocaba reciclarse, tras más de dos años inactivo. Pero Quique Setién no se imaginaba lo que se iba a encontrar en Villarreal, el legado que heredaba de Unai Emery y, sobre todo, la exigencia que ya tiene un club como el amarillo, tras haber ganado una Europa League y después de haber vuelto a alcanzar las semifinales de la Champions.

El súper profesionalismo basado en la metodología y en la división de funciones de Emery contrastó con la llegada del cántabro, que vino tan solo con un ayudante, el exinternacional de fútbol playa Amarelle y un preparador físico de su confianza, Fran Soto.

Los inicios no fueron fáciles, ya que el míster quiso implantar de primeras su estilo, un sistema de juego con muchos más riesgos con y sin balón que a los futbolistas les costó de asimilar, produciéndose malos resultados.

Tres derrotas y un empate en sus primeros cuatro partidos, dos en Liga y dos en Europa, encendieron las alarmas y las críticas llegaron de inmediato, cuestionándose, incluso dentro de club, el futuro de un entrenador que enderezó el rumbo con los triunfos ante el Espanyol en LaLiga y Santa Amalia en Copa del Rey.

Ahora, tras regresar de unos días de vacaciones debido al parón por el Mundial de Qatar, el entrenador amarillo tiene varias asignaturas pendientes por resolver para adecuar a sus futbolistas tanto a su estilo de juego como a sus nuevos roles. Sin duda, son los deberes de Quique Setién.

PUESTA A PUNTO

Recuperar a Pedraza, Foyth, Gerard...

La primera misión que sabe que tiene el entrenador del Villarreal es recuperar a aquellos futbolistas que antes de su llegaba estaban lesionados, los cuáles no han podido asimilar ni adaptarse a su metodología de juego.

Especialmente Gerard Moreno, que tras dos meses lesionado ya jugó ante el Santa Amalia en Copa del Rey, y Alfonso Pedraza, un futbolista muy de su agrado que aprovechará esta pretemporada con el míster previa a la vuelta a LaLiga para volver con más fuerza. Al igual que Juan Foyth, ahora en el Mundial pero que con Setién solo pudo jugar en el encuentro copero.

AJUSTES DEL SISTEMA

Adaptación de los nuevos roles en el ‘11’

Uno de los aspectos que más le costó al equipo fue asimilar el nuevo rol de muchos futbolistas, como es el caso de Dani Parejo, que es ìvote único por delante de la defensa, o el mismo Capoue, que pasa de pivote a interior. Trabajo del técnico será el ajustar polivalencias como la de Foyth (lateral, central o pivote), Manu Trigueros (pivoteo o interior) Baena (interior o exremo), etc.

TRABAJO TÁCTICO

Ayudas defensivas e implicación de todos

Ante la defensa tan adelantada que practica Setién y los riesgos que asume el equipo en salida de balón, el preparador está haciendo hincapié estas semanas en trabajar las ayudas defensivas, tanto de los extremos e interiores a los laterales y los centrocampistas a los defensas.

COHESIÓN OFENSIVA

El ataque y sus compatibilidades

Y no solo le preocupan al técnico los ajustes defensivos, si no también poder cohesionar las compatibilidades que tienen la mayoría de los atacantes. Setién quiere poder alinear juntos a Gerard, Danjuma, Yeremy o Morales, pero que ello no implique en que el equipo se desajuste.

Unas semanas en las que el santanderino aprovechrá los amistosos de diciembre para poner a punto a su Submarino.