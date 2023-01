Es una persona que siempre va de cara y no escurre el bulto. Además, tirar de tópicos no le va. Con su gracejo habitual, como buen sevillano que es, Alberto Moreno supo analizar este martes sin tapujos la salida de Unai Emery, la llegada de Quique Setién y todo el proceso en el que se pasó de las dudas iniciales sobre el estilo del técnico cántabro a la buena salud que se respira en el seno del Villarreal, que acumula seis victorias seguidas y ha dejado atrás la incertidumbre generada tras el preocupante inicio del nuevo inquilino del banquillo groguet.

El lateral izquierdo andaluz desveló las claves que han llevado a la transformación del equipo, destacando que Setién ha sido muy insistente en su idea de juego, puesto que tenía claro que con trabajo los resultados llegarían.

«Él insistió en su idea en todo momento. En la cara de los jugadores veías cierta incredulidad porque era un cambio grande. Esta idea de juego hay que trabajarla mucho, sobre todo la presión, que es primordial. Ha insistido mucho para que esto salga y me alegro por él», explicó Alberto.

El sevillano confesó que, al principio, «el cambio de técnico fue duro». «Llevábamos dos años y medio con Unai Emery y el equipo sabía jugar de memoria», dijo.

«Quique venía con otra idea y otro estilo de juego, pero nosotros debíamos adaptarnos a ello. Tratar de hacer lo que él decía y con la mejor actitud. Con mucho trabajo se ha visto reflejado en estos últimos partidos que somos capaces, pero ahora debemos ser regulares que es lo más complicado», relató.

Costó asimilarlo

No ocultó el zaguero que en lo psicológico no fue sencillo. «Fue un palo para todos la marcha de Emery, porque él no se fue porque las cosas estuvieran mal. Nosotros estábamos bien con él, jugábamos de memoria. Con la llegada de Quique nos quedamos perplejos por lo que nos pedía, porque estábamos muy acostumbrados a Unai, pero su insistencia es lo que ha hecho que confiemos en él y los resultados hablan por sí solos. Ha sido muy pesado, en el buen sentido de la palabra, y ha funcionado», agregó.

Otro de los aspectos que trató fue sobre si se puede mantener la intensidad de los últimos dos partidos. «Quique emplea la misma idea sea el partido que sea y jugando así tenemos que correr mucho. Hacer una presión tan fuerte es complicado, pero cada vez fallamos menos y nos crean menos ocasiones», expuso.

Eso sí, es sabedor de que queda mucho camino por hacer: «Siempre hay que mejorar, el míster es el primero que lo dice, pero es cierto que ha habido una mejoría muy grande en los últimos partidos. A Vigo iremos con confianza y con la idea de seguir ganando porque, aunque esté en la zona baja de la clasificación, el Celta tiene jugadores de mucho talento».

El sevillano analizó que la victoria contra el Madrid debe ser un punto de inflexión: «Solo hay caras de alegría en todo el equipo». «Yo tenía muchas ganas de que el Villarreal jugara como lo está haciendo. Hicimos un partido muy completo frente a todo un Real Madrid, que ya sabemos lo que te exige. Fue una maravilla jugar así ante nuestra afición», recordó.

Ambicioso

Alberto tiene hambre de éxito con el Submarino y así lo reflejó: «Si en Copa y Conference mantenemos este nivel, vamos a llegar lejos. Es muy bonito ganar y jugar de esta manera. Prefiero jugar a lo Setién, aunque para mí Emery es mi padre futbolístico, pero el querer siempre ser tan protagonista, tener la posesión, presionar, crear peligro, me gusta más. Y eso gusta al aficionado».