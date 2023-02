Disgustado por la mala imagen de su equipo en el Martínez Valero. Quique Setién no puso excusas tras la dura derrota del Villarreal ante el Elche: "Hemos perdido merecidamente, hemos hecho muchas cosas mal". Un Setién que analizó el encuentro de la siguiente forma: "Hemos encachado un gol nada mas salir. Esto nos ha descolado. A pesar de eso, hemos empatado y controlado el partido hasta el borde del descanso. Hemos recibido gol antes del descanso... y al salir otro. Esto nos ha matado. Hemos perdido la confianza, nos ha penalizado y no hemos sido capaces de sobreponernos".

Sin capacidad de reacción

"En realidad no es fácil cambiar el chip cuando estás intentando mecanizar movimientos. Es verdad que hemos entrado en un bucle en algunas fases de mucha precipitación, de querer acelerar las cosas. No hemos tenido ese punto de precisión y el Elche se ha venido arriba. Este era un equipo que necesitaba la victoria. Sabíamos que podía pasar, hemos intentado poner remedio pero nos hemos visto superados".

Numerosos errores

"Los errores han venido propiciados por la buena presión del Elche pero es verdad que hemos cometido errores muy claros y de bulto. No hemos estado precisos en muchos momentos. Hemos entrado en ese bucle y no hemos salido de ahí. Como digo, ha habido una falta importante de confianza a medida que vas perdiendo el balón. Ellos han aprovechado sus ocasiones, les hemos dado muchas facilidades para que nos pasara lo que nos ha pasado".

Sobre la décima amarilla a Baena

"Cuando tienes un futbolista lo tienes que asumir como es, es una parte de su carácter. A medida que vaya teniendo años ira madurando y gestionando las emociones. Lo aceptamos para lo bueno y lo malo. Él sabe que tiene que corregir esto y seguro que esta haciendo todo lo posible. Es su carácter, también nos vale esa intensidad para las recuperaciones y contagiar al equipo".

La posición de Gerard

"Si hubieras analizado todos los partidos, Gerard moreno sigue participando igual o parecido. Ha encontrado la portería, ha tenido ocasiones y ha conseguido marcar. Le permitimos que caiga a la banda y no le hemos modificado absolutamente nada. Solo es lo psicológico de que siempre ha jugado con un punta de referencia. Estamos generando bastante, salvo hoy. Es verdad que no estamos marcando los goles que generamos pero creo que el esta manteniendo el mismo rol que tenía antes".

Los bajones en las segundas partes

"Tenemos algunas dificultades, no sé si es cuestión psicológica, es verdad que contra el Rayo encajamos también el gol y luego nos cuesta. Pasó ante el Rayo y ante el Celta. No tiene una explicación, hoy creo que ha sido un efecto psicológico. No es un asunto físico, creo que es más psicológico".