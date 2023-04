Asenjo y su pasado en el Villarreal: «Lloré al ser votado como el mejor portero»

La afición del Villarreal CF le eligió como el portero del once histórico groguet por una votación popular en la que superó a grandes guardametas como Andrés Palop, Diego López, Gero Rulli, Javier López Vallejo, Alphonse Areola, Pepe Reina… Sergio Asenjo dejó el club amarillo el pasado junio después de nueve temporadas defendiendo la portería del Submarino. Su relación con Unai Emery fue decisiva para que no se le prorrogara el contrato. Este sábado, 15 de abril del 2023, recibirá una cálida ovación del estadio de la Cerámica porque, por primera vez, será el rival a batir como guardameta del visitante de turno, en esta ocasión el Real Valladolid.

Asenjo es leyenda del Submarino aunque todavía sigue en activo y dando muestras de su categoría en el Pucela. «Después de nueve años volveré a la que considero mi casa. Es la primera vez que visito La Cerámica desde que dejé el Villarreal, y lo hago con una gran ilusión de reencontrarme con los muchos amigos que tengo en el club y en la ciudad», afirma con nostalgia.

Muy recordado

Su vinculación con el Villarreal se antoja ahora más estrecha por formar parte del equipo histórico del Centenario del Submarino, elegido con los votos de una afición que siempre le ha dispensado su afecto: «Cuando me enteré de que estaba en el once de leyendas, lloré de emoción. Para mí es un orgullo, y más porque haya sido el aficionado quien lo haya elegido por votación. Tiene más valor porque el club ha tenido muy buenos porteros. Le agradezco a la afición su apoyo siempre, solo puedo tener palabras de elogio hacia ellos, porque he tenido malos momentos por las lesiones y siempre noté su afecto».

Una visita especial

El partido del sábado en Vila-real es vital para ambos clubs, aunque por motivos diametralmente diferentes: la Champions para los locales, la permanencia para los del Pucela. «Para nosotros es una final para salvarnos del descenso», reconoce. El choque llega con estados de ánimo y forma distintos para el Villarreal, en pleno subidón, y en situación complicada para el Valladolid. «Sabemos que podemos competir con cualquier y vamos a dar guerra, pero tenemos mucho respeto al rival», explica.

Así ha visto al Submarino... desde lejos

Sergio Asenjo sigue de lejos la actualidad de su Villarreal. «Ha sido un año de altibajos con la salida de Unai. Me sorprendió su marcha porque se había hecho un equipo para él, pero se ha demostrado que nadie es imprescindible», analiza. Al exportero groguet no le ha sorprendido el gran momento de Chukwueze: «Es un chaval fantástico y yo sabía que tenía un potencial enorme que ha explotado definitivamente con su madurez».

El sufrimiento en Pucela

Respecto a su actual equipo, que lucha por la permanencia, expresaba su convicción de que el Valladolid cumplirá su objetivo. «Sabíamos desde el principio que era un año para pelear duro, pero estábamos bien y de repente pegamos un bajonazo. Estamos concienciados de que juntos lo podemos lograr y con la llegada del nuevo míster hemos cogido más pasión», aseveraba.

Sus raíces en Castellón

Sergio conserva su casa en Benicàssim y una gran amistad con jugadores del Villarreal como Trigueros. «Formé mi familia y mis hijas nacieron en Castellón, donde tengo amigos para toda la vida. Suelo hablar a menudo con Manu porque somos vecinos, pero del Valladolid sólo puedo hablar cosas buenas, igual que de su gente», concluye Sergio Asenjo.

No será fácil ganar ni batir al guardameta de leyenda del Submarino.