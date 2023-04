El Villarreal sumó tres puntos importantes en la lucha por Europa en un partido que tardó en decidirse, quizá, más de la cuenta. El entrenador del Submarino, Quique Setién, admitió que en el descanso le parecía «increíble» ir por detrás en el marcador por las numerosas ocasiones que habían tenido, pero destacó la «superioridad» de los suyos frente al Espanyol.

«Parecía increíble que se fueran con un gol de ventaja pero el fútbol es así y lo importante es generar ocasiones. La suerte va y viene y en la primera parte no ha estado con nosotros y en la segunda afortunadamente la hemos encontrado», dijo Setién la rueda de prensa posterior al partido.

El técnico cántabro del Villarreal se mostró contento con el juego de sus futbolistas con independencia del marcador temporal del partido. «Estaba encantado con lo que estaba viendo y era mejor no tocar nada», apuntó Setién, que confesó también que en algún momento del duelo pensó que «era otro día más que se repetía la misma película».

El refuerzo

No fue así, porque el Villarreal terminó encontrando el acierto y llevándose el triunfo con justicia. «La superioridad debería haber tenido más premio en la portería, pero no es la primera vez que pasa y no será la última y tenemos que seguir creyendo», añadió. A su vez, el entrenador subrayó la importancia del triunfo para el Submarino porque «estas victorias refuerzan muchas cosas y ayudan a seguir con optimismo».

La victoria sitúa al Villarreal a cinco puntos de la cuarta plaza, que por el momento ocupa la Real Sociedad. En este aspecto, Setién mandó un mensaje de prudencia. «Esto no es nada, no hay tiempo para disfrutar ni pensar, hay que preparar el próximo partido (el domingo contra el Celta de nuevo en el Estadio de la Cerámica). Lo importante es estar ahí y no perder el ritmo hasta el final», aseguró.

En cuanto a los nombres propios, el técnico cántabro comentó que deben valorar un golpe sufrido por Chukwueze en el tramo final del duelo y valoró que el Villarreal tiene «una joya en potencia» con Nico Jackson, autor del decisivo 3-2 del encuentro.

El rival

La otra cara de la moneda la vivió el Espanyol, que se fue de vacío de Vila-real a pesar de marcar dos goles a domicilio. El entrenador, Luis García, calificó de «desgracia» la derrota, pero semostró convencido de que pueden lograr la permanencia, calificando de «final» el próximo partido contra el Getafe.

Luis García comentó que él no tiene «miedo a nada» y que tras la derrota ante el Villarreal sólo piensa en el siguiente partido: «Hay que mirar hacia adelante y el futuro. Miedo no me da nada, quiero tirar hacia adelante. Conseguimos hacer dos goles y no nos llevamos nada». «El equipo hace todo para cambiar esa suerte, lo que tenemos que hacer es seguir insistiendo. Estoy convencido de que lo podemos conseguir, están un poco jodidos ahí dentro, pero nos vamos a levantar porque en dos días tenemos otra final», añadió el técnico del Espanyol.

«Es una desgracia, pero lejos de quedarnos en esa desgracia en dos días tenemos un partido y hay que levantarse. El equipo está hecho a base de golpes y se va a seguir levantando», concluyó.