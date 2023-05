Los caminos cruzados entre Iraola y Setién en el Rayo-Villarreal

Andoni Iraola y Quique Setién, Quique Setién y Andoni Iraola, dos entrenadores de moda cuyos caminos parecen estar condenados a cruzarse. El vasco, actual entrenador del Rayo Vallecano, se despide este domingo de la que ha sido su afición durante las tres últimas temporadas, dos de ellas en Primera División, ante el Villarreal CF, club que lo tiene en su agenda en caso de ejercer la cláusula que rescindiría el contrato que tiene en estos momentos con el técnico santanderino, que es hasta junio del 2024.

En el seno del Submarino se está muy contento con la trayectoria que viene realizando en esta recta final de temporada Quique Setién. Pero, ante el inicio titubeante del cántabro, unido a una mala racha que atravesó el equipo groguet a mediados de febrero con cuatro derrotas seguidas, provocó que se sondearan alternativas por si de cara al próximo ejercicio se decidiera un cambio.

Una posibilidad

El que fuera lateral del Athletic Club y ahora entrenador del Rayo confirmó este sábado que no seguirá en Vallecas y, debido a su buen hacer en el conjunto madrileño, tendrá varias ofertas encima de la mesa. Una de ellas podría ser del Villarreal si se decide prescindir de Setién, que no está claro. Lo que sí es cierto es que el conjunto amarillo lleva meses siguiendo al técnico y, según ha informado El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica al que pertenece Mediterráneo, ha contactado hasta en un par de ocasiones con el técnico y su entorno para conocer sus planes de futuro.

Por el momento solo son contactos, ya que la realidad es que en los últimos meses Quique Setién se está ganando la confianza de los dirigentes del Submarino, ya que ha clasificado al equipo para la Europa League y lo tiene todavía inmerso en la pelea por la cuarta plaza, la de Champions.

El vasco confirma su salida

Este sábado, Andoni Iraola confirmó, en la previa del encuentro ante el Villarreal de la 37ª jornada de LaLiga, que no seguirá en el equipo madrileño la próxima temporada, asegurando que «la decisión de no renovar no tiene nada que ver con otro club y siempre he tratado de ser honesto con el Rayo, es el momento adecuado para salir y para comunicarlo».

«Es difícil guardar los secretos. No voy a seguir como entrenador pero no quiero que esto sea una despedida. La decisión no tiene nada que ver con otro club, es continuar o no. A partir del 5 de junio empezaremos a pensar en más adelante y veremos qué hacer», dijo el preparador vasco.

«No es una decisión tomada de un día para el otro. No ha sido sorpresa para el club. Al final hemos vuelto a hablar y tenía la decisión tomada. No es por un motivo. Llevo tres años muy a gusto y considero que es el momento adecuado», confesó el técnico vasco.

«Me voy siendo muy afortunado. Ni en mis mejores sueños lo imaginaba así. Estar en el Rayo ha sido todavía más bonito de lo que esperaba y clasificarnos para Europa tampoco habría cambiado la decisión», manifestó.

«El club ha intentado hasta el último momento que me quedara pero hemos actuado con honestidad y no buscaría culpables porque no los ha habido. No hemos llegado a hablar de fichajes ni de nada de ello. No lo hemos oficializado porque hemos estado esperando hasta ahora», finalizó.