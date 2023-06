No está siendo la mejor temporada para dos de los referentes del Villarreal CF, como son Pau Torres ni para Gerard Moreno en lo relacionado con la selección española. El central de Vila-real sí que fue convocado para el Mundial de Qatar 2022, llegando a disputar un partido, pero con la llegada de Luis De la Fuente como seleccionador todavía no sabe lo que es ser incluido en una lista. Caso similar al de Gerard Moreno, aunque en su situación particular son las lesiones las que han dejado fuera de los compromisos con la Roja, tanto del Mundial como de la primera lista del nuevo técnico, al delantero del Villarreal.

Se quedan en la prelista Los dos futbolistas del Submarino, junto con Yeremy Pino y Álex Baena, estaban en la prelista de De la Fuente para la fase final de la Nations Legaue, del 14 al 18 de junio, pero el seleccionador solo había citado al canario para la absoluta, mientras que el almeriense ha sido convocado para la Eurocopa sub-21, quedándose sin ser incluidos ni Pau ni Gerard. Nuevos convocados Pero ambos han sufrido un importate revés, puesto que dos de los jugadores que sí han sido citados, y que ocupan demarcaciones similares, han causado baja por lesión, no siendo elegidos nuevamente por De la Fuente para suplirlos. Nacho delante de Pau En su segunda convocatoria desde que está en el cargo en sustitución de Luis Enrique, De la Fuente decidió citar a Nacho Fernández, del Real Madrid, para ocupar la baja de última de hora de David García, central de Osasuna, para la disputa de la fase final de la Liga de Naciones, tras la lesión del central navarro en la última jornada de LaLiga Santander. Nacho, que regresó a la selección en la primera convocatoria de Luis de la Fuente como seleccionador, había sido descartado para la Nations League, por la apuesta del técnico riojano de citar solamente tres centrales y dar paso a Robin Le Normand tras lograr la nacionalización. Pero ante la baja de David García, De la Fuente no ha vuelto a elegir a Pau Francisco Torres, pese a estar en la prelista, decantándose por el madrileño. Ansu, sí; Gerard, no Quien tampoco fue incluido ante la baja de un delantero es Gerard, que puede jugar tanto de ‘9’ como de extremo. La lesión Nico Williams, que se retiró lesionado en el último encuentro de LaLiga del Athletic Club en el Santiago Bernabéu, ha sido suplida por Ansu Fati, que se estrena en una citación de De la Fuente, cuando Gerard sí que había sido convocado en marzo ante Escocia y Noruega, aunque fue descartado al final por lesión.