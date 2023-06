El torneo más especial del país llega a Vila-real este fin de semana! El equipo EDI del Villarreal CF ya se prepara para ser el anfitrión de la fase final de LaLiga Genuine Santander, que se celebrará en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza los días 9, 10 y 11 de junio (del viernes al domingo). La ciudad de Europa con más campos de fútbol por habitante relevará a Tarragona, Barcelona, Bilbao, Vigo y Burgos, siendo sede única de las cuarta y última fase y acogiendo, por tanto, a todos los equipos participantes.

El Submarino está comandado por cuatro entrenadores de perfiles diferentes: las exjugadoras groguetes Ana Roig y Natalia Miró, así como la psicóloga Sonia Alcón y el integrador social Toni Jiménez. Todos ellos forman un cuerpo técnico espléndido que dirige a más de 60 jugadores, que están divididos en diferentes grupos.

La responsabilidad

La celebración de esta jornada en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza permite cerrar un bonito círculo. «Fuimos la primera sede de la primera Genuine y ahora cerramos esta temporada. Para nosotros es muy difícil jugar en casa, aunque es importante por la afición, porque es difícil que se desplacen los padres cuando jugamos lejos», subraya Ana Roig.

La movilización

El apoyo de la marea grogueta, tal y como recalcan desde el cuerpo técnico, será fundamental. «Tenemos la suerte de tener estas instalaciones y estamos encantados de acoger este torneo. Esperamos que vengan todos los familiares de los 60 chavales que tenemos y se movilice todo para que haya un buen ambiente», matiza Sonia Alcón.

Por otra parte, jugar en casa permitirá integrar a todos los futbolistas que conforman los equipos EDI. Así lo explica la exjugadora amarilla: «Solo podemos convocar a 16 jugadores para cada fase, aunque esta vez tenemos la oportunidad de que todos formen parte, aunque no jueguen este fin de semana». Asimismo, una vez más, Vila-real volverá a ser el epicentro del panorama futbolístico nacional, ya que, como cuenta Alcón, «vienen más de 40 equipos a nivel nacional y dará visibilidad tanto al Villarreal EDI, tanto a la ciudad de Vila-real como a todo el colectivo de diversidad funcional».

Así se ve desde dentro

Paco Navarro es uno de los jugadores que disputará la prestigiosa competición en casa. Lleva cerca de una década siendo jugador del equipo EDI del Villarreal, desde el año de su creación. El castellonense siente que, al disputarse en Miralcamp esta última fase, «tienes que esforzarte un poco más, porque somos los anfitriones». Y es que Paco es groguet de corazón, como él mismo afirma: «Cuando me pongo esta camiseta, siento el escudo». «Me vi como un profesional cuando jugamos en La Rosaleda, pero cada vez que me pongo la camiseta del Villarreal, me siento como si fuera Pau Torres», añade el futbolista.

De hecho, Paco y Pau se conocen bastante bien de sus convivencias gracias al proyecto Endavant, cuando el Xiquet del poble militaba en el juvenil A. No obstante, «lo que más ilusión me hace, es jugar con mis compañeros y estar todos juntos en el hotel», confiesa Paco.

Una familia fuera del campo

Una familia. Eso es el Villarreal EDI dentro y fuera de los terrenos de juego. «Hacemos de padre, madre, familia, amigos y psicólogos. Las mismas familias nos buscan para tratar con ellos muchos aspectos extradeportivos», relata, complacida, Sonia Alcón. Y es que «por la motivación que tienen en este proyecto, tenemos la responsabilidad de contar con una gran influencia sobre ellos, que creo que es positiva», sostiene Roig.

Viajar con ellos a las diferentes fases de LaLiga Genuine «es muy divertido», como explica Roig, aunque «la principal dificultad es que no estaban acostumbrados a viajar en avión hasta que ya llevan varias fases del torneo; estar fuera de casa tres días o comer lo que les aconsejamos», señala a continuación. Al igual que en el resto de equipos de la Cantera Grogueta, la formación en valores es una máxima para los cuatro técnicos, como resume la psicóloga y entrenadora: «A través del balón trabajamos los valores, el compañerismo y hacer amigos: es una oportunidad muy grande para ellos».

Amistad. Familia. Valores. Todo ello reinará este fin de semana en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, con cientos de jugadores que competirán desde el respeto y el compañerismo.