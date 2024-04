Cantera Grogueta | Dos generaciones unidas gracias a Endavant Igualtat

Los juveniles de segundo año del Villarreal CF conviven este año con los ancianos de la Residencia Mare de Déu de Gràcia de Vila-real gracias al proyecto de Endavant Igualtat. Los futbolistas sub-18 del Submarino ya han realizado varias actividades en el marco del programa de Responsabilidad Social Corporativa de la entidad amarilla pero la última fue, sin duda, la más especial. Los de Marcos Pereira acudieron a la residencia para recoger a sus nuevos amigos de esta temporada y enseñarles la casa de los groguets, el renovado Estadio de la Cerámica.

Los residentes del centro pudieron conocer diferentes estancias del feudo amarillo, como la sala de prensa, los vestuarios o la zona de banquillos, imaginando dirigir un partido desde esa posición. «Hemos venido a ver cómo se ha construido el estadio y todos sus lugares adyacentes, así podemos saber cómo funciona el club», explicaba Pepe Gallén, uno de los usuarios de la residencia.

Pepe es un gran aficionado del Villarreal, que recita de memoria el once de los héroes del ascenso a Segunda de 1970: «Alapont, Debón, Alcañiz, Marzal, Eusebio, Linares, Martínez, Luiche, Palau, Causanilles y Serrano». Si aquel ascenso ya fue todo un hito para los aficionados del Submarino, lo de la Europa League, la generación de Pepe ni se lo imaginaba. «Un halago muy grande. Este era un club pequeño que, poco a poco, ha ido a más. La gente está muy agradecida al club», recuerda.

Visita del cadete con los mayores al Estadio de la Cerámica. / Villarreal CF

Si algo también sorprende a Pepe es la calidad humana de los jugadores y técnicos del Cadete A y la implicación en Endavant Igualtat, un proyecto que les alegra buena parte del año: «Nos aporta un espacio en el que confiamos en la gente. Los jugadores que vienen a vernos nos llenan el corazón porque estamos un poco a parte del mundo», explica un emocionado Pepe, que no es el único sorprendido por el programa de Responsabilidad Social Corporativa groguet.

Daniel Lorente, entrenador asistente del Cadete A, vive su primera temporada en Miralcamp y no esperaba esta implicación del club con la provincia de Castellón: «El impacto fue grande a la hora de entrar en el club y ver cómo funcionaba. Me sorprendió esta parte más humana porque no está en otro sitio que conozca. Sacas a los chicos de su burbuja diaria de la zona deportiva y les haces ver las realidades del día a día fuera del fútbol. Es una iniciativa muy buena para el desarrollo de los chicos», subraya.

De las dudas a la felicidad

Sobre ese impacto inicial, también habla Víctor Gómez, guardameta del Cadete A: «Al principio lo ves con un poco de dudas porque no sabes lo que te vas a encontrar, pero, una vez lo vives, es una sensación muy buena poder compartir con diferentes personas un día. Es un proyecto muy bonito y ayuda mucho a todo el mundo. Nos llevamos cosas muy buenas».

Al igual que Víctor, sus compañeros tratan de aprender de los usuarios de la residencia Virgen de Gràcia, de los cuales muchos, como Pepe, son grandes aficionados del Villarreal. Gracias a Endavant, comparten momentos únicos y la pasión por el escudo.