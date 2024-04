Villarreal | Roig: "Si lo de Baena del domingo lo hace en otro equipo, estaría en todos los telediarios"

Fernando Roig, presidente del Villarreal CF, ha hecho un rápido repaso a la actualidad, las opciones de volver a disputar una competición europea, el gran partido de Álex Baena en el 3-0 al Rayo Vallecano, a la situación del filial..., durante la presentación de los dos nuevos azulejos del llamado Passeig Groc, en la fachada baja de tribuna del Estadio de la Cerámica: uno de ellos dedicado a la figura de José Manuel Llaneza (el arquitecto del crecimiento del club durante cerca de 30 años) y el estadio centenario, ya que el actual y magnífico recinto se asienta sobre el original, levantado en 1923.

Opciones europeas

"Europa está complicado. Tenemos que hacer 15 puntos y quedan cinco partidos, así que creo que está difícil y que debemos ganar todo. Necesitamos alcanzar más de 50 puntos, no hay que hacer más números. Hemos hecho un final de temporada muy bueno y seríamos el tercer mejor equipo de la segunda vuelta, pero esto es una competición de 38 partidos", expuso. "No hay que hacer números, yo no hago números, sino ir a Vigo a ganar", agregó. "Ir partido a partido y esperar, pero al final vamos a hacer una buena temporada", analizó. Después de la 33ª jornada, el Villarreal es noveno, con el Valencia dos puntos por encima y el Betis, séptimo con cuatro puntos más.

Inauguración de dos nuevos azulejos en el 'Passeig Groc' del Villarreal CF /

Álex Baena

El presidente groguet habló del posible interés de algunos clubs por jugadores del equipo, especialmente por Álex Baena. "No sé nada, aquí no ha llegado nada", arrancó. "El día que venga alguien y pregunten, ya veremos: es lo que digo siempre, aquí hay tres partes (el fubolista, el que quiere comparar y el que vende), así que siempre tiene que haber interés por parte de las tres para que se dé", recordó.

"El otro día le hicieron un poco de caso a Baena, pero si lo que hizo el domingo lo hace en otro equipo estaría en todos los sitios y en todos los telediarios", soltó "Baena es un gran futbolista que creo que está aquí desde los seis u ocho años, es un jugador que se ha criado en la cantera y en la base del Villarreal", apuntó, Roig.

El filial

Además, el presidente del Submarino hizo un llamamiento a la afición para que apoye al filial en su pelea por la permanencia en Segunda División. "Para estar arriba, hay que ayudar al B, que el viernes tiene un partido muy importante ante el Levante", explicó.

"El otro día disfruté mucho viendo jugar al equipo en Gijón [0-3], viendo como chavales muy jóvenes, de 18 y 19 años, hacían ese partido en un campo como el del Sporting con 30.000 espectadores", puso en valor. "Lo que pido es que la gente el viernes venga al campo y que apoye el equipo para reforzarlos", añadió. "Somos de élite, pero igual de importante para el primer equipo es Europa, también lo es que se salve el filial...", enfatizó. "Vendrá más gente del Levante de los que seremos nosotros, pero tenemos que reforzar a los jugadores", acabó.