El Villarreal no termina de arrancar y sufrió una dolorosa derrota frente al Sporting de Portugal en el Troféu Cinco Violinos. Es la tercera goleada que recibe el conjunto amarillo en una pretemporada que está dejando más sombras que luces. Un amistoso igualado en la primera parte y de claro dominio portugués tras el descanso, que pudo incluso hacer más sangre. El Submarino tuvo su momento, y perdonó, en las botas de Gerard, hasta que se derritió con una debilidad defensiva preocupante.

Setién volvió a efectuar cambios y Sorloth estrenó titularidad. Jorgensen en portería, laterales para Altmira-Alberto Moreno y centro de la retaguardia para Mandi y Cuenca. Una pareja que el pasado curso era suplente y que puede partir como titular en este inicio de curso dada la marcha de Pau Torres y la lesión de Raúl Albiol, que sigue sin poder ejercitarse con el resto de sus compañeros. En el centro del campo, el timón tiene nombres y apellidos: Dani Parejo. Las opciones para escoltarle son múltiples, pero los elegidos fueron Terrats y Comesaña. En la tridente, Morales por izquierda más dos jugadores que apuntan a formar un dúo letal en este curso. Una sociedad que se conoció sobre el verde en Lisboa. El líder indiscutible de este Villarreal, Gerard Moreno, y Alexander Sorloth.

Un duelo que empezó calmado y que rápidamente subió de pulsaciones. Pedro Gonçalvez, de falta, rompió el hielo en un lanzamiento con buena intención que se marchó por alto. El Villarreal conectó con sus jugones: Parejo, Terrats y Gerard triangulaban, pero sin colmillo y el toque no llegaba a ningún destino. En una tremenda arrancada, Gyökeres desafío a Jorge Cuenca. Venció el sueco en el cuerpo a cuerpo, lo sorteó con un magnífico amagó y disparó con fuerza. Apareció un Jorgensen muy acertado para desviar a córner.

Si perdonas, lo pagas

Con idas y venidas, y tras 23 minutos, el Villarreal se desató por fin en ataque. Terrats sacó su varita para servirle un regalito a Gerard Moreno. El 7 lo desenvolvió y disparó con la zurda en un claro mano a mano, pero Adán se hizo gigante y evitó el gol. En otro chispazo, Santi Comesaña, con un brillante amago, se plantó en el área, pero su tiro fue repelido. Se hacía dueño del balón el Villarreal y el público se divertía tras la zozobra inicial. Mateus Reis mandó fuera su latigazo ante una defensa dubitativoa y poco contundente en varias acciones. Y volvió a aparecer Jorgensen, que con el pie y en un autoreflejo evitaba el 1-0. Sorloth, que no había aparecido, desplegó su potencia y velocidad en un contraataque, pero no encontró a su nuevo socio Gerard, por muy poco.

En un gran ataque colectivo, Morales la puso y Gerard marcó de cabeza a placer, en fuera de juego. Así lo decretó el VAR tras una larga revisión. Se destaba un Gerard que estaba en todas, y en su segundo mano a mano, la mandó al larguero. Resoplaba incrédulo. El que no perdonó fue Edwards, que en el minuto 43 se sacó un golazo de la chistera. Arrancó en el carril central, se fue de Mandi y la clavó con un zurdazo. Imparable.

Y cuando asomaba el descanso, Morales volvió a marcar en fuera de juego. El Villarreal se marchó a los vestuarios con la sensación de no haber aprovechado su momento, y así fue.

De más a menos

Y llegó el carrusel de cambios. Setién movió ficha y jugó con cinco centrocampistas. El experimento no funcionó. Denis, que había jugado de pivote, pasó a ocupar la banda izquierda. Esa que domó en su anterior etapa en el Villarreal hace ya 8 años. Con Comesaña por derecha por dentro y Capoue haciendo de box to box. Entró enchufado Ben Brereton. Parejo lo encontró al espacio y se sacó un latigazo que lamió el palo... y su primer gol como groguet se sigue resistiendo. A pesar del dominar la posesión, el Sporting se encontraba muy cómodo y aprovechaba los espacios para salir. En una acción en el costado derecho, el remate de Trincao se topó con el brazo de un Mandi que se deslizo por el césped. El colegiado recurrió al VAR y estimó que no era pena máxima.

La sangría final

En el 67, en la segunda tanda de cambios, debutó Baena en esta pretemporada. Sin embargo, fue el preludio del peor tramo del Villarreal en todo el partido. Desubicado, sin ideas en ataque y muy poco contundente en defensa. En el 70, llegó el segundo con un excelente gol de Gonçalves. El envío de Reina se quedó corto. Con la zaga descompuesta, se deshizo de Gabbia y de Altimira para definir con la pierna izquierda al palo largo.Un tanto que dejó tocado a los amarillos.. Tres minutos más tarde, Paulinho puso la puntilla en un remate al primer palo, ante el que Reina solo pudo mirar. El Villarreal puso la bandera blanca en los últimos 15 minutos y el Sporting rondó el cuarto. Otro amistoso para el olvido.